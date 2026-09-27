España sub-20, la última generación que creció sin referentes femeninos: «La mayoría empezamos a jugar con chicos»

España quiere volver a demostrar su hegemonía en el fútbol femenino y qué mejor manera de hacerlo que certificando la garantía de futuro, ganando este Mundial sub-20. Ante la vigente campeona, Corea del Norte, la generación liderada por Cristina Librán, Pau Comendador o Aicha Camara quiere devolverle el título a nuestro país. Unas futbolistas son el claro ejemplo de cómo una apuesta seria por el deporte femenino, como la que ha hecho la Federación en los últimos años, da sus frutos. Se trata de la última generación que creció sin mujeres como referentes y que está a punto de dar el primer paso para llegar a serlo ellas en un futuro.

Porque esta España sub-20 comenzó en su mayoría jugando con chicos al fútbol. Hace apenas 20 años, cuando la selección masculina comenzaba por fin a ser una potencia ganadora en esto del fútbol, todavía había niñas que deseaban llegar a lo más alto, pero lo hacían sin apenas medios en los que apoyarse, ni mujeres en las que fijarse. Los equipos femeninos eran mínimos y se veían obligadas a jugar en equipos mixtos o en ligas masculinas.

De hecho, la práctica totalidad de esta Selección se inició en el fútbol así. Como comenta Laia López en la entrevista concedida a OKDIARIO previa a esta final del Mundial sub-20, «la mayoría empezamos a jugar con chicos». La portera del Real Madrid refleja la importancia de formarse «desde pequeñas» y celebra las oportunidades que hay ahora. Algo que, cuando ella –que nació en el 2007– era pequeña, no se podía.

Lo cierto es que España es pionera en lo que al fútbol femenino se refiere. La Federación lleva años dando máximas garantías para que las niñas que quieren ser futbolistas puedan crecer en condiciones bastante similares a los chicos y los resultados de ese trabajo que están haciendo desde Las Rozas se ven reflejados en los éxitos deportivos. «Ha habido un cambio bastante grande en eso y es importante porque sabemos de fútbol desde que somos pequeñas», señala la portera de esta generación que está a un paso de conquistar el mundo.

De crecer sin referentes a convertirse en estrellas

El caso de Laia López es también el de Alba Cerrato, Cristina Librán, Carla Julià, Marisa o Irune Dorado. Son sólo algunos ejemplos de futbolistas de esta generación que creció sin referentes femeninos. Probablemente, la última en hacerlo. Hoy por hoy, el fútbol femenino está mucho más desarrollado que hace 10 años, cuando muchas de ellas estaban prácticamente iniciándose en el deporte rey.

A día de hoy, la cuna de campeonas en la que se ha convertido nuestro país, permite que todas las niñas tengan espejos en los que mirarse. En lugar de tomar como referentes a los Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho u otros tantos grandes futbolistas de estas últimas décadas, las futuras futbolistas pueden también fijarse en grandes jugadoras como Alexia Putellas, Aitana, Irene Paredes o Misa Rodríguez, entre otras muchas. Algo que se ha logrado gracias a una apuesta clara por el deporte femenino en nuestro país y que recoge ya sus frutos en la actualidad.