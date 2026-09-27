Los veterinarios expertos coinciden: «Los gatos negros se acercan mucho a sus dueños pero son un poco tímidos»

Durante siglos, la cultura popular ha creado una imagen negativa sobre el comportamiento de los gatos negros, pero la ciencia contradice muchos de estos prejuicios. El veterinario Carlos Gutiérrez analiza en YouTube, a través del canal Mascotas y Familias Felices, cómo es realmente su comportamiento. Según explica, destacan por la búsqueda de contacto y afecto con las personas con las que conviven. Frente a la supuesta frialdad que tradicionalmente se les ha atribuido, pueden desarrollar vínculos muy profundos con los miembros de su familia.

El experto señala que los gatos negros buscan la compañía de sus cuidadores y participan en las rutinas cotidianas del hogar. Se sienten especialmente a gusto en los momentos de tranquilidad y, para Gutiérrez, esta cercanía es una muestra del vínculo que establecen con su entorno familiar y contradice la idea de que sean animales fríos y distantes. Además, el lenguaje corporal da muchas pistas sobre cómo se sienten; la posición de las orejas, el movimiento de la cola y las expresiones de su rostro ofrecen diferentes señales que son de gran ayuda.

La realidad sobre los gatos negros

Frente a las antiguas creencias que los relacionaban con la mala suerte o con un carácter frívolo, expertos como Carlos Gutiérrez desmontan estos prejuicios y explicar cómo se comportan realmente estos animales.Las observaciones realizadas por los profesionales muestran que el color del pelaje no determina por sí mismo un comportamiento negativo.

De hecho, estos gatos pueden desarrollar vínculos muy profundos con las personas con las que conviven y mostrar comportamientos que favorecen una buena convivencia en el hogar. «Los gatos negros se acercan mucho a sus dueños pero a veces son un poco tímidos», explica Gutiérrez.

Ahora bien, cuando se encuentran ante personas desconocidas o en lugares nuevos, pueden mostrar cierta timidez. Sin embargo, esta actitud inicial no debe interpretarse necesariamente como agresividad o falta de interés; en muchos casos, simplemente puede reflejar la prudencia con la que el animal observa y se familiariza con un entorno antes de sentirse completamente seguro.

«Existe investigación de la Universidad de California en Davis que ha estudiado la relación entre determinadas características genéticas y el comportamiento de los gatos. Los gatos negros presentan con frecuencia una variante genética relacionada con la pigmentación oscura y se ha investigado también su posible relación con determinados rasgos conductuales.

Por ello, más allá de las leyendas y supersticiones, los gatos negros pueden ser animales familiares y sociables. El color de su pelaje no permite afirmar que sean agresivos, distantes o portadores de mala suerte. Así que basta ya de mitos. Los gatos negros también merecen una oportunidad y un hogar. Si convives con uno, puedes contar tu experiencia y ayudar a dar visibilidad a estos animales», explica Gutiérrez.

La cola puede ofrecer muchas pistas sobre cómo se siente el animal en cada momento. Cuando permanece en posición vertical o erguida, normalmente indica que el gato está contento, relajado y cómodo. En cambio, una cola baja puede ser una señal de inseguridad o miedo, mientras que cuando el pelo aparece erizado suele indicar que el animal está alerta o se siente amenazado. Además, si mantiene la cola levantada cuando se acerca a una persona, puede ser una señal de confianza.

Las orejas también funcionan como una especie de «radar emocional». Los gatos pueden cambiar rápidamente su posición y estos movimientos ayudan a interpretar su estado. Cuando están orientadas hacia delante, suelen indicar curiosidad, atención o relajación. Por el contrario, si se desplazan hacia atrás o permanecen pegadas a la cabeza, pueden reflejar enfado, incomodidad o temor.

La postura general del cuerpo completa esa información. Un gato que permanece relajado, con el cuerpo suelto y los ojos cerrados, suele transmitir bienestar y sensación de seguridad. En cambio, un cuerpo rígido, encorvado o en tensión puede indicar que el animal se encuentra en una situación de alerta.

¿Y los gatos carey?

Por otro lado, uno de los estudios más conocidos sobre la posible relación entre el color del pelaje y el comportamiento felino fue realizado por investigadores de la Universidad de California en Davis y publicado en la revista Anthrozoös. La investigación recogió las respuestas de 1.274 dueños de gatos. Los ejemplares carey, calicó y tricolores fueron descritos con mayor frecuencia como «animales que podían reaccionar de forma más intensa durante las interacciones con las personas, especialmente en situaciones relacionadas con el contacto físico».

El estudio también encontró que los gatos con patrones carey, blanco y negro y gris y blanco obtenían puntuaciones un poco más altas en determinadas respuestas consideradas negativas durante la convivencia. Sin embargo, los investigadores señalaron que estas diferencias eran relativamente pequeñas y que los resultados no permitían determinar cómo sería la personalidad de un gato concreto únicamente a partir de su pelaje.

La propia investigación destaca que el comportamiento de los gatos es un fenómeno complejo en el que intervienen numerosos factores, tanto ambientales como genéticos.