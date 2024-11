Así es como tienes que coger a tu gato para que no se asuste, según un veterinario

Cuidar adecuadamente a los gatos es fundamental para garantizar su bienestar y comodidad. A diferencia de otras mascotas, como por ejemplo los perros, los gatos son criaturas más independientes y pueden sentirse incómodos si no se manejan correctamente. Aunque muchos disfrutan del contacto físico, es esencial saber cómo sostenerlos de manera que se sientan seguros.

Cabe recordar que un manejo inadecuado puede provocarles ansiedad y desconfianza hacia sus dueños, de manera que estos deben aprender a reconocer las señales de estrés en los gatos, ya sea a través de su lenguaje corporal o vocalizaciones, y saber cómo cogerlos. Asimismo, establecer un vínculo basado en la confianza es crucial para que el animal se sienta cómodo. Una veterinaria recomienda una serie de técnicas muy sencillas para coger a un gato, gracias a las cuales puedes mejorar la relación con tu mascota y, al mismo tiempo, fomentar una convivencia armoniosa en el hogar.

Ésta es la forma correcta de coger a tu gato

Una veterinaria ha compartido en redes sociales una técnica efectiva para coger a los gatos sin causarles estrés. En el vídeo, que se ha hecho viral, destaca la importancia de que los gatos se sientan cómodos y seguros cuando se les maneja, algo que puede ser crucial para mantener una buena relación entre el dueño y su mascota.

Uno de los errores más comunes que cometen los dueños es permitir que sus gatos cuelguen libremente. Esto no solo puede hacer que el animal se sienta vulnerable, sino que también aumenta la probabilidad de que se asuste o se caiga. La veterinaria aclara que «lo principal es que se sientan bien seguros». Para lograr esto, recomienda utilizar ambas manos: una hay que colocarla debajo del pecho del gato, y la otra situarla sobre su abdomen. Ésta es la mejor manera de asegurarse que el gato esté bien sujeto, evitando que se sienta incómodo o en peligro.

Además, la experta enfatiza la importancia de no exponer la barriga del gato durante este proceso. La zona abdominal es una de las más sensibles para estos animales, y muchos de ellos no disfrutan cuando queda al descubierto. Sin embargo, menciona una excepción a esta regla: «Si tu gato es un pachón como el mío, también puedes llevarlo como un príncipe, que se lo merece». Este comentario subraya que el manejo adecuado también depende de la personalidad del gato; algunos pueden sentirse cómodos y relajados incluso cuando se les coge de una forma que no es la convencional.

Por otro lado, la veterinaria ofrece algunos consejos prácticos para fortalecer el vínculo entre los dueños y sus mascotas. Al asegurarse de que los gatos se sientan seguros cuando se les levanta, se reduce el estrés tanto para el animal como para su dueño. «Lo más importante es que esté bien sujeto», concluye la veterinaria, resaltando que la seguridad y la comodidad del gato son fundamentales.

Esta información es especialmente útil para aquellos que, hasta ahora, no estaban seguros de cómo coger a sus gatos de la manera correcta. Al seguir estos consejos, los propietarios pueden disfrutar de una convivencia más armoniosa con sus mascotas, creando un ambiente donde tanto el gato como el dueño se sientan tranquilos y cómodos. Esto no sólo mejora la calidad de vida de los felinos, sino que también enriquece la experiencia de ser dueño de una mascota, promoviendo una relación basada en la confianza y el respeto mutuo.

¿Por qué no le gustan los abrazos?

Los gatos, a pesar de ser animales domésticos, conservan instintos salvajes que influyen en su comportamiento, especialmente en lo que respecta al contacto físico. A muchos gatos no les gusta que les abracen, ya que esto puede hacer que se sientan atrapados y vulnerables. Su naturaleza cazadora y solitaria les lleva a preferir la libertad de movimiento y la capacidad de huir si se sienten amenazados.

Ahora bien, la sensibilidad al contacto físico varía entre los gatos. Mientras algunos disfrutan de caricias suaves, otros pueden encontrar los abrazos incómodos. La individualidad también juega un papel importante; un gato que ha tenido experiencias negativas con el contacto físico, como el maltrato, puede rechazar los abrazos debido a traumas pasados.

El lenguaje corporal de los gatos es crucial para entender su estado emocional. Señales como orejas hacia atrás o una cola agachada pueden indicar incomodidad, lo que sugiere que un abrazo puede no ser bien recibido. En lugar de forzar un abrazo, es recomendable optar por formas alternativas de mostrar cariño, como caricias suaves o jugar con ellos.

Para crear un vínculo fuerte con un gato, es esencial respetar sus límites y ofrecer un ambiente seguro y enriquecido. Al comprender sus preferencias, se mejora su bienestar y se fortalece la relación entre el gato y su dueño, asegurando que ambos se sientan cómodos y felices en su convivencia.