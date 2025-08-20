Renfe ficha como consejero al ex jefe de redes de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid

Renfe ha nombrado consejero a Ismael Bosch, antiguo responsable de las redes sociales del Ayuntamiento de Valladolid y ex jefe de gabinete de Óscar Puente, ministro de Transporte. Bosch fue jefe de las redes del Consistorio vallisoletano cuando Puente era alcalde y posteriormente se convirtió en su jefe de gabinete. Renfe está bajo el control de ministerio de Transporte, encabezado por el antiguo jefe de Bosch.

El antiguo community manager de Puente es uno de los tres nuevos consejeros que ha nombrado la empresa ferroviaria, junto a Teresa Busto y Santiago Franco. Bosch es una figura reconocida en el PSOE de Castilla y León, además de por su carrera profesional bajo el ala de Puente. Estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Valladolid entre 1991 y 1995, según el currículum facilitado por el PSOE, mismo centro donde el ministro de Transporte terminó derecho en 1993.

Bosch fue miembro del comité federal del PSOE entre 1998 y 2000 y de las Juventudes Socialistas de España de 1990 a 2001. También fue secretario de Organización de 1990 a 1995 y secretario general hasta 1996 de las Juventudes Socialistas de Valladolid.

El nuevo consejero de Renfe trabaja desde diciembre de 2023 en el Congreso de los Diputados, como asistente de la Presidencia de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

Los nombramientos de Ismael Bosch, Teresa Busto y Santiago Franco se hicieron oficiales el pasado 12 de agosto, según la información del Registro Mercantil de Informa D&B. Busto, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido directora de la fábrica de Airbus en Illescas (Toledo) y miembro del comité científico asesor del CSIC. Por su parte, Santiago Franco ha trabajado para Amadeus, empresa tecnológica del Ibex 35 vinculada a los viajes y el turismo, como director de sistemas de información, así como para PwC, donde lideraba la consultoría de Turismo y Transporte.

De forma paralela a la entrada de los nuevos tres consejeros se ha producido la salida del consejo de Anaís Tarragó, actual directora general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.