Las calles y el bar dónde se rodó la serie ‘Romi’ en Bilbao: nueva ruta de pintxos en el Casco Viejo

Bilbao se ha convertido de nuevo en el escenario de una ficción. Esta vez lo hace con Romi, la serie de Mediaset que ya podemos ver en Prime Video y que está protagonizada por María Cerezuela. Una serie que ha llevado las cámaras a rincones reconocibles del Casco Viejo y a algunos bares que forman parte del día a día de locales y visitantes. La historia sigue a una detective con una intensa carga emocional, debido a un suceso de su infancia, y debido a la trama y al trabajo del personaje, tiene a esta ciudad del País Vasco como escenario, con sus calles, sus bares y en concreto, uno que ya es viral en redes.

Las cámaras de Romi recorren zonas urbanas y costeras, callejones estrechos, plazas con vida a cualquier hora y bares con décadas de historia. Esa mezcla de acción y textura urbana ha convertido a la serie en una ficción que invita a mirar Bilbao de otra forma, siguiendo las huellas de la propia detective. A partir de esas localizaciones, muchos espectadores han empezado a preguntar por los lugares exactos donde se rodaron algunas de las escenas más llamativas. Entre ellas destaca como decimos, un bar muy concreto, escenario de una secuencia con Natalia Millán y Asier Etxeandía, que ahora se ha convertido en parada obligatoria para quien quiera recrear la ruta de pintxos más televisiva del Casco Viejo.

El Casco Viejo, el corazón narrativo de ‘Romi’

La serie recorre las Siete Calles y su entorno, mostrando desde plazas como Unamuno hasta callejuelas por las que pasa la protagonista y otros personajes. La producción ha preferido un Bilbao cotidiano, mostrando incluso bares donde conviven turistas, estudiantes y vecinos de toda la vida.

Ese enfoque ha permitido que Romi construya una ruta natural por el Casco Viejo, donde cada esquina tiene un peso distinto en la investigación. Pero no son escenarios elegidos al azar: forman parte del imaginario emocional de la protagonista, un personaje con una agudeza sensorial acentuada por su discapacidad auditiva y una forma muy especial de leer el entorno. La ciudad se convierte así en un elemento activo de la trama, un aliado y a veces una amenaza.

El bar de la serie: Sir Winston Churchill Pub

Uno de los lugares más comentados por los espectadores es el Sir Winston Churchill Pub, donde tiene lugar una de las escenas clave de la serie. En concreto, una secuencia en la que el personaje interpretado por Natalia Millán toma una copa mientras irrumpe en la trama Asier Etxeandia. El local aparece tal cual es: luces tenues, madera oscura, estanterías llenas de botellas y un ambiente que mezcla clasicismo inglés con personalidad bilbaína.

El pub, situado en Sabino Arana 1, junto a la plaza del Sagrado Corazón, es un histórico del barrio. Abrió hace 40 años inspirado en los gustos del primer ministro británico, especialmente su afición a los puros. De hecho, conserva un humidor con más de 40 variedades. Su carta de destilados es otro de sus rasgos distintivos: más de 250 referencias entre rones, whiskys, ginebras o vodkas, además de cócteles muy cuidados, conocidos por ese equilibrio preciso entre dulce, amargo y cítrico. El horario acompaña al ambiente: abre todos los días de 16:00 a 02:30, y hasta las 04:00 los fines de semana.

El Sir Winston Churchill Pub es perfecto para hacer una parada entre pintxos y sumergirse un rato en la estética de la serie. Su ambiente tranquilo, casi cinematográfico, encaja con el carácter introspectivo de Romi, y no es casual que los responsables de la producción lo eligieran como uno de los escenarios principales.

Una nueva ruta de pintxos por las localizaciones de la serie

El estreno de Romi ha despertado el interés por recorrer Bilbao siguiendo sus pasos. A partir de las localizaciones vistas en pantalla, se ha empezado a proponer una pequeña ruta gastronómica en el Casco Viejo que combina bares clásicos con escenarios de la serie.

El recorrido puede arrancar en las Siete Calles, empezando por Barrenkale o Somera, donde abundan tabernas perfectas para un primer txakoli o un pintxo de bacalao al pil-pil. Desde allí, la ruta avanza hacia la Plaza Nueva, que aparece en varias secuencias y es uno de los mejores lugares para encadenar pintxos sin prisa.

A continuación, el paseo puede continuar hacia Unamuno, con sus escaleras, su pequeña plaza y sus bares de tortilla y gildas. La zona conecta rápido con Sabino Arana, donde espera el Sir Winston Churchill Pub, la parada imprescindible para quienes quieran entrar literalmente en uno de los escenarios más reconocibles de la serie.

La ruta puede terminar bordeando la ría rumbo al Ayuntamiento, donde se rodaron algunos exteriores, o regresar hacia el Mercado de la Ribera para cerrar el recorrido con una degustación de productos locales.