Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera del GP de China

George Russell sigue liderando la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 pese a que su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, le ganó la partida este domingo en el Gran Premio de China. El piloto británico mantiene la primera posición debido a su victoria en la carrera al sprint, aunque el italiano de 19 años ya está a cuatro puntos. El doblete de la escudería alemana le hace coger más ventaja respecto a Ferrari en el título de constructores.

Carlos Sainz logró un gran noveno puesto para agarrar sus dos primeros puntos del año y ponerse duodécimo en la tabla de pilotos. Fernando Alonso aún sigue fuera del mapa y Aston Martin ya es oficialmente el último equipo. McLaren, ganador de los dos últimos campeonatos de constructores, se desploma después de que ni Lando Norris ni Oscar Piastri corrieran en Shanghái.

Clasificación de pilotos de Fórmula 1 en China

George Russell: 51 puntos. Kimi Antonelli: 47 Charles Leclerc: 34 Lewis Hamilton: 33 Oliver Bearman: 17 Lando Norris: 15 Pierre Gasly: 9 Max Verstappen: 8 Liam Lawson: 8 Arvid Lindblad: 4 Isack Hadjar: 4 Oscar Piastri: 3 Carlos Sainz: 2 Gabriel Bortoleto: 2 Franco Colapinto: 1 Esteban Ocon: 0 Nico Hülkenberg: 0 Alex Albon: 0 Valtteri Bottas: 0 Checo Pérez: 0 Fernando Alonso: 0 Lance Stroll: 0

Clasificación de constructores