¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Esto es lo que dicen los pronósticos

El Mundial de fútbol comienza el 11 de junio, aunque las predicciones alrededor del torneo por excelencia del fútbol de selecciones llevan meses copando tantos los medios de comunicación como las conversaciones entre los aficionados al deporte rey. Los pronósticos para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá señalan a varias selecciones con opciones de levantar el trofeo de campeón el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium. Será el primer torneo mundialista con 48 selecciones, lo que aumenta las opciones de sorpresa al contar con un recorrido más largo hasta las rondas finales.

La posibilidad de que alguna de las favoritas a ganar el Mundial 2026 quede eliminada en fase de grupos, en cambio, disminuye por esta ampliación del número de participantes. Con el nuevo formato de competición siguen avanzando los dos primeros de cada grupo, pero se abre una puerta a los terceros clasificados. En un formato similar al de la fase de grupos de la Eurocopa, los ocho mejores terceros de los 12 grupos del Mundial también se ganarán un billete para las rondas eliminatorias. Eso sí, la inclusión de los dieciseisavos de final antes de los octavos supone una piedra más en el camino hacia la final del 19 de julio.

Quiénes son las selecciones favoritas para ganar el Mundial

Entre las selecciones mejor posicionadas para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no hay sorpresas. Los equipos nacionales más destacados de los últimos años copan las quinielas de candidatos al título. El fútbol europeo vuelve a contar con la gran mayoría de candidatos en sus filas entre países que ya han levantado la Copa del Mundo como Francia, España, Alemania e Inglaterra. Por tercer Mundial consecutivo no estará Italia, país europeo más exitoso en el torneo y el segundo en total, sólo por detrás de Brasil, con sus cuatro campeonatos.

Después de cuatro campeones del Viejo Continente consecutivos, Argentina se impuso en la última edición y devolvió el trono a Sudamérica, que no ganaba un Mundial desde Brasil en 2002. El combinado albiceleste peleará en territorio norteamericano por convertirse en la tercera selección que logra el bicampeonato de forma consecutiva. Argentina vuelve a ser una de las principales candidatas al título, aunque los años no pasan en balde para algunas de sus piezas clave en el título en Qatar como Leo Messi o en la ausencia de jugadores clave para Scaloni en aquel torneo como Di María.

Los pronósticos deportivos para el Mundial 2026 sitúan a otras selecciones por delante de la Albiceleste, que es una incógnita más allá de la Copa América al no probarse en amistosos de exigencia y por la cancelación de la Finalissima ante España. Precisamente, el equipo de Luis de la Fuente destaca como principal favorito en varios pronósticos. ‘La Roja’ llega como vigente campeona de la Eurocopa y con su columna vertebral plena madurez futbolística, aunque las lesiones han mermado a varios de ellos en los últimos tiempos (Merino, Rodri, Lamine Yamal o Nico Williams).

La plataforma de datos Opta señala a España como candidata número uno al Mundial, con un 16% de opciones. En segundo lugar no aparece Argentina para conformar un duelo con España en la final con el que sueñan muchos aficionados al deporte rey. Por delante de la vigente campeona, que es cuarta con un 10’4%, aparecen tanto Francia (13%) como Inglaterra (11’2%). El Top 10, en orden, lo completan Portugal, Brasil, Alemania, Países Bajos, Noruega y Bélgica.