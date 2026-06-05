Todos los entrenadores que van al Mundial 2026

El Mundial más novedoso de la historia comenzará este jueves 11 de junio con el partido que México y Sudáfrica disputarán en el Estadio Azteca de México. A partir de ahí comenzará a disputarse el primer campeonato del mundo que se celebrará en tres países diferentes y que contará con 48 equipos, estrenándose una eliminatoria de dieciseisavos de final. En total se disputarán 104 partidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los entrenadores que estarán en el Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 con España, Brasil, Argentina, Francia y Portugal como grandes candidatas al título que se decidirá el próximo 19 de julio en el MetLife de Nueva York. Antes de la final se disputarán 103 partidos en un campeonato del mundo que disputan por primera vez 48 selecciones que estarán repartidas en 12 grupos. Los dos primeros y los ocho mejores terceros se clasificarán para la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final que dará paso al clasifo mata mata hasta la final.

El Mundial 2026 también será uno de los mejores de la historia porque contará con los mejores jugadores de la vieja y nueva escuela. Leo Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su última Copa del Mundo cerca de los 40 y competirán contra estrellas como Mbappé, Vinicius Júnior, Haaland, Bellingham o Lamine Yamal. En este torneo también estarán los mejores entrenadores del mundo, alguno como Ancelotti, que llega a un Mundial después de haber ganado cinco Champions League.

Luis de la Fuente – España

Luis de la Fuente llega al Mundial 2026 después de un ciclo de cuatro años en el que ha callado bocas como seleccionador nacional. El técnico riojano sustituyó a Luis Enrique tras Qatar 2022 en medio de las dudas y a base de títulos ha espantado todos los rumores acerca de su persona. Primero ganó la Liga de las Naciones 2022-2023 y posteriormente tocó el cielo de Berlín tras conquistar la Eurocopa 2024 con España. En 2025 se quedó a las puertas de la segunda Liga de las Naciones tras perder en la final contra Portugal. Ahora buscará el triplete con el segundo Mundial del país.

Carlo Ancelotti – Brasil

Carlo Ancelotti llega al Mundial 2026 para poner el broche de oro a una carrera de vino y rosas. Después de salir del Real Madrid, el entrenador italiano firmó por la CBF hace unos meses y recientemente ha renovado su contrato hasta el próximo año 2030, cuando se celebrará el Mundial de España, Portugal y Marruecos. De primeras, intentará hacer historia en este Mundial 2026 con una Brasil que es una de las grandes candidatas al título. El italiano participará en su primer campeonato del mundo como seleccionador con una mochila en la que lleva cinco Champions League.

Lionel Scaloni – Argentina

Lionel Scaloni llega al Mundial 2026 como campeón del mundo después de pasar a la historia de Argentina con el título conquistado en Qatar 2022. El seleccionador ha logrado acompañar a Leo Messi de un grupo excelso de talento que funciona al unísono y que además llega a Estados Unidos con la moral por las nubes después de su último título.

Didier Deschamps – Francia

Al igual que Scaloni, Didier Deschamps también sabe lo que es levantar la Copa del Mundo. Tras salir campeón en Rusia 2018 y llegar a la final en Qatar 2022, Deschamps llega al Mundial 2026, en el que todo indica que será su último gran torneo con Francia. Parece que Zidane le cogerá el relevo en el combinado galo.

Roberto Martínez – Portugal

Roberto Martínez quiere ser el segundo entrenador español que gana un Mundial junto a Vicente del Bosque. El seleccionador de Portugal dirige uno de los mejores equipos que participarán en el torneo y que estará liderado por Cristiano Ronaldo. El también ex seleccionador de Bélgica ha hecho que el combinado luso funcione a la perfección y lo ha convertido en uno de los favoritos en el mundial. A CR7 hay que sumarle grandes talentos como Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao o Joao Félix.

Resto de seleccionadores del Mundial 2026

Esta es la lista completa de los entrenadores que estarán en el Mundial 2026: