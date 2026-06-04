Todos los árbitros que estarán en el Mundial 2026 de la FIFA: quiénes son los españoles
Estos son los árbitros que estarán presentes en el Mundial 2026
El Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio, contará con el mayor equipo de árbitros de la historia de los mundiales. Esta será la primera vez que un campeonato del mundo se celebre en tres países y también en el que participen 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos hasta el próximo 19 de julio. El gran equipo arbitral estará compuesto por 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 árbitros de VAR. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los árbitros y los españoles que pitarán el Mundial 2026.
Team One de la FIFA, así es como se denomina al amplio equipo arbitral formado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros, que serán los encargados de dirigir los 104 partidos del Mundial 2026 que arranca este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. En un comunicado oficial, la FIFA informó que llevó a cabo un riguroso y exhaustivo proceso de selección durante tres años para elaborar la lista más completa de la historia de los mundiales.
«Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años», informó la FIFA en un comunicado publicado en su página web.
«Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA», dijo Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Este Team One de la FIFA tendrá su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunirán para un seminario de preparación de diez días que empezará el 31 de mayo. Puedes consultar la lista completa AQUÍ.
Qué árbitros participan en el Mundial 2026
Estos son los 52 árbitros que participarán en el Mundial:
- AL JASSIM Abdulrahman
- AL TURAIS Khalid
- ARAKI Yusuke
- ARTAN Omar Abdulkadir
- ATCHO Pierre
- BARTON Ivan
- BEIDA Dahane
- BENÍTEZ Juan Gabriel
- CALDERÓN Juan
- CLAUS Raphael
- ELFATH Ismail
- ESKAS Espen
- FAGHANI Alireza
- FALCON PÉREZ Yael
- FISCHER Drew
- GARAY Cristian
- GARCÍA Katia
- GHORBAL Mustapha
- HERNÁNDEZ Alejandro
- HERRERA Darío
- JAYED Jalal
- KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk
- KOVACS Istvan
- LETEXIER Francois
- MA Ning
- MAKHADMEH Adham
- MAKKELIE Danny
- MARCINIAK Szymon
- MARIANI Maurizio
- MARTÍNEZ Hector Said
- MOHAMED Amin
- NATION Oshane
- NYBERG Glenn
- OLIVER Michael
- OMAR AL ALI
- ORTEGA Kevin
- PENSO Tori
- PINHEIRO Joao
- RAMON ABATTI
- RAMOS César
- ROJAS Andrés
- SCHAERER Sandro
- TANTASHEV Ilgiz
- TAYLOR Anthony
- TEJERA Gustavo
- TELLO Facundo
- TOM Abongile
- TURPIN Clement
- VALENZUELA Jesús
- VINCIC Slavko
- WILTON SAMPAIO
- ZWAYER Felix
Qué árbitros españoles estarán en el Mundial 2026
Alejandro Hernández Hernández será el único árbitro español que estará presente en el Mundial 2026. Como asistentes también estarán José Enrique Naranjo Pérez y Diego Sánchez. Como asistente del VAR también representará a nuestro país Carlos Del Cerro Grande.
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