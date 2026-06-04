Todos los árbitros que estarán en el Mundial 2026 de la FIFA: quiénes son los españoles

El Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio, contará con el mayor equipo de árbitros de la historia de los mundiales. Esta será la primera vez que un campeonato del mundo se celebre en tres países y también en el que participen 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos hasta el próximo 19 de julio. El gran equipo arbitral estará compuesto por 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 árbitros de VAR. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los árbitros y los españoles que pitarán el Mundial 2026.

Team One de la FIFA, así es como se denomina al amplio equipo arbitral formado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros, que serán los encargados de dirigir los 104 partidos del Mundial 2026 que arranca este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. En un comunicado oficial, la FIFA informó que llevó a cabo un riguroso y exhaustivo proceso de selección durante tres años para elaborar la lista más completa de la historia de los mundiales.

«Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años», informó la FIFA en un comunicado publicado en su página web.

«Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA», dijo Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Este Team One de la FIFA tendrá su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunirán para un seminario de preparación de diez días que empezará el 31 de mayo. Puedes consultar la lista completa AQUÍ.

Qué árbitros participan en el Mundial 2026

Estos son los 52 árbitros que participarán en el Mundial:

AL JASSIM Abdulrahman

AL TURAIS Khalid

ARAKI Yusuke

ARTAN Omar Abdulkadir

ATCHO Pierre

BARTON Ivan

BEIDA Dahane

BENÍTEZ Juan Gabriel

CALDERÓN Juan

CLAUS Raphael

ELFATH Ismail

ESKAS Espen

FAGHANI Alireza

FALCON PÉREZ Yael

FISCHER Drew

GARAY Cristian

GARCÍA Katia

GHORBAL Mustapha

HERNÁNDEZ Alejandro

HERRERA Darío

JAYED Jalal

KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk

KOVACS Istvan

LETEXIER Francois

MA Ning

MAKHADMEH Adham

MAKKELIE Danny

MARCINIAK Szymon

MARIANI Maurizio

MARTÍNEZ Hector Said

MOHAMED Amin

NATION Oshane

NYBERG Glenn

OLIVER Michael

OMAR AL ALI

ORTEGA Kevin

PENSO Tori

PINHEIRO Joao

RAMON ABATTI

RAMOS César

ROJAS Andrés

SCHAERER Sandro

TANTASHEV Ilgiz

TAYLOR Anthony

TEJERA Gustavo

TELLO Facundo

TOM Abongile

TURPIN Clement

VALENZUELA Jesús

VINCIC Slavko

WILTON SAMPAIO

ZWAYER Felix

Qué árbitros españoles estarán en el Mundial 2026

Alejandro Hernández Hernández será el único árbitro español que estará presente en el Mundial 2026. Como asistentes también estarán José Enrique Naranjo Pérez y Diego Sánchez. Como asistente del VAR también representará a nuestro país Carlos Del Cerro Grande.