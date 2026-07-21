Nico Williams se pronuncia en redes sociales sobre su polémico gol anulado en la final del Mundial

Ferran Torres decidió la final del Mundial con su gol, a los 106 minutos de partido, ante Argentina. España tuvo varias opciones para adelantarse antes, tanto en el tiempo reglamentario como en la primera parte de la prórroga. De hecho, consiguió perforar la portería defendida por el Dibu Martínez en una ocasión. Corría el minuto 95 de partido cuando Nico Williams aprovechó un balón suelto en el área para marcar a placer. La alegría española duró apenas unos segundos, ya que el gol fue anulado por falta. El futbolista del Athletic Club ha lamentado dos días después del partido la polémica acción que le privó de anotar un gol en la final del Mundial.

La decisión de Vincic de invalidar el tanto de Nico Williams, y la no intervención del VAR para corregir la acción, acabaron por no ser decisivas para decidir el ganador. Ferran encontró el gol 10 minutos después en la misma portería, y esta vez sí subió al marcador. El menor de los hermanos Williams ha resumido en dos palabras el pensamiento respecto a su gol anulado de muchos aficionados que vibraron con el triunfo español. «Menos mal», ha publicado Nico Williams en su cuenta de la red social X, acompañando el vídeo de la polémica acción.

Tanto la celeridad con la que se decidió que el VAR no iba a intervernir, como la decisión inicial del colegiado fueron sorprendentes. El árbitro esloveno señaló falta de Mikel Merino sobre Otamendi por una disputa en el área. El centrocampista español tocó levemente el pie izquierdo del defensor, que saltó y se dolió de su pierna derecha para engañar a Vincic. Los futbolistas españoles sobre el césped protestaron intensamente ante el veredicto arbitral, que interrumpió la celebración de Nico Williams tras escasos segundos de júbilo.

El extremo izquierdo, que salió como revulsivo en la segunda parte, encontró, minutos más tarde, otra forma de pasar a la historia del fútbol español. Su toque de cabeza tras un centro llovido de Pedro Porro liberó a Ferran Torres para anotar el gol que propició el segundo Mundial de la Selección. Mermado por las lesiones durante buena parte de la temporada a nivel de clubes, Nico Williams no llegó en plenitud física al torneo. También llegaron los problemas en este sentido durante el Mundial, que se agravaron después de recibir una dura entrada ante Uruguay en la última jornada de la fase de grupos. Relegado como opción de banquillo, por detrás de Álex Baena, Nico reservó su mejor actuación para el partido más importante.

El atacante del Athletic Club ya fue decisivo en la final de la Eurocopa 2024. En el torneo continental tuvo un papel más protagonista, donde tanto él como Lamine Yamal marcaron el ritmo de una selección española más vertical que la reciente ganadora del Mundial. Nico Williams abrió la lata en el partido por el título ante Inglaterra. Después de su asistencia a Ferran en el duelo mundialista ante Argentina, el joven futbolista español ha logrado marcar o asistir en las dos finales de grandes títulos que ha jugado y ganado con la Selección.