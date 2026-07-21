Ibrahimovic reprocha la pasividad de España en las tanganas: «Yo le habría dado un cabezazo a Paredes»

Argentina mostró una de sus peores versiones después de perder la final del Mundial ante España. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico generaron tanganas al encararse y agredir a sus rivales, cuando estos solo estaban celebrando la victoria. Zlatan Ibrahimović considera que la reacción de La Roja tendría que haber sido diferente.

El ex futbolista no es precisamente la persona con la que alguien se querría meter en problemas, ya que es cinturón negro de taekwondo, disciplina que practica desde los 14 años. El sueco critica que faltó más contundencia por parte de España: «Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado».

El argentino agredió a Eric García y a Gavi. Ibrahimović no entiende que no hubiera una respuesta con la misma violencia: «No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero».

Los gestos de los jugadores de La Albiceleste dejaron una imagen terrible para el equipo. Arruinar la celebración de una selección que está en uno de los momentos más felices de su historia supone una profunda falta de respeto. Existen muchas opiniones sobre la violencia y la defensa propia, pero Argentina dejó mucho que desear con su actuación.

España se dedicó a festejar

Los ganadores no le quisieron dar más protagonismo al enfado de sus rivales después de discutir. Pese a toda la tensión acumulada, La Roja pudo levantar la Copa del Mundo. Los de Luis de la Fuente consiguieron la segunda estrella después de firmar un fútbol impecable.