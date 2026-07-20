La FIFA abre una investigación a Argentina por sus comportamientos antideportivos en la final

La FIFA abrirá una investigación a Argentina por el comportamiento antideportivo de sus jugadores en la final del Mundial ante España. Los incidentes que tuvieron lugar tras el partido no han pasado desapercibidos para el organismo, que recopilará todas las imágenes y las analizará para determinar si sanciona a los argentinos y, en tal , qué castigo les impone.

Todo se desató cuando Slavko Vincic pitó el final del partido. Los jugadores de España estallaron de alegría tras proclamarse campeones del mundo por segunda vez en la historia. Rodrigo Hernández fue uno de los que saltó desde el banquillo a festejar con sus compañeros. Por el camino, Nahuel Molina le dio un puñetazo en el pecho al futbolista del Manchester City. A partir de ahí comienza la pelea.

Rodri se encaró con él y el argentino respondió encarándose también. Llegó Eric para defender a su compañero y después Paredes. El de Boca cogió del cuello al futbolista del Barcelona, luego vino Gavi para sacar la cara por su compañero y acabó siendo agredido por el ex del PSG. Hasta un miembro del cuerpo técnico de Argentina se encaró y agredió a Dani Olmo.

Ahora, según Sky Sports News, la FIFA analizará los informes arbitrales y las imágenes del partido para determinar si hay sanciones. De momento no hay castigo alguno para los jugadores argentinos ni lo habrá hasta que concluya el proceso disciplinario y emitan una resolución oficial. Mientras tanto, habrá que esperar a que el organismo analice todos los detalles de lo sucedido en la tangana final provocada por los jugadores argentinos.