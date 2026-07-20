Los campeones aterrizan en España con la segunda Copa del Mundo

La copa ya está aquí. Los bicampeones del mundo han aterrizado en Madrid en torno a las 14:30 horas. El avión de la Selección hizo su entrada en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas al mediodía de este lunes, procedente de Nueva York, donde anoche consiguieron su segunda estrella. La expectación por ver a los héroes de este Mundial 2026 era máxima.

España hizo historia este domingo al ganar a Argentina por 1-0. Un gol de Ferran Torres en el minuto 106 dio la segunda Copa del Mundo de la historia de nuestro país. Después de un partido en el que España dominó de principio a fin, la Roja logró el gran objetivo de volver a Madrid con la segunda estrella en la camiseta.

El avión aterrizó con la bandera de España liderando la expedición en lo alto del mismo. Una vez en tierra, comenzó el desfile de los jugadores. Fueron bajando uno a uno todos los integrantes de la selección española junto con los miembros de la Real Federación Española de Fútbol. Los primeros en bajar fueron el capitán, Rodrigo Hernández, con el seleccionador, Luis de la Fuente, que mostraron la Copa del Mundo a toda España.

Junto a ellos salió también el presidente de la Federación, Rafael Louzán. Los tres mostraron la copa dorada y posaron para la foto. Después fueron bajando uno a uno todos los integrantes de este equipo que ha hecho historia. Con De la Fuente al timón, España suma ya tres títulos: una Liga de Naciones, una Eurocopa y ahora el Mundial.

Una vez habían bajado todos, posaron junto a la Copa del Mundo antes de marcharse al hotel. Ahora los jugadores se irán al hotel a descansar un rato y cargar pilas para la tarde que les espera. Primero tendrán que cumplir con los compromisos protocolarios (Casa Real y Moncloa) antes de la celebración. Cuando terminen en Moncloa, se montarán en el autobús descapotable para iniciar la rúa por las calles de Madrid.

Hubo tiempo para todo

Durante el viaje, los jugadores tuvieron tiempo para todo. De primeras, la expedición continuó con las celebraciones de la Copa del Mundo en el avión. Trasladaron la fiesta del estadio al avión, se hicieron las fotos correspondientes y luego a descansar. El vuelo era largo y el día que les espera hoy, más todavía. Por eso decidieron cesar la fiesta y dormir un rato para coger fuerzas para celebrar esta tarde con la afición por las calles de Madrid.