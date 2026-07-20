Así será la fiesta de los campeones del mundo en Madrid

El Mundial ya está de camino a España, a casa. Después de conquistar el planeta en la inolvidable final ante Argentina, la selección española pondrá este lunes rumbo a Madrid para celebrar junto a su afición un título que ya forma parte de la historia del deporte español. Miles de aficionados esperan desde hace horas el regreso de los campeones en una jornada que promete emociones de principio a fin y que culminará con la imagen más esperada: la segunda estrella brillando junto a la Copa del Mundo en la plaza de Cibeles.

La expedición despegará desde el aeropuerto internacional de Newark y aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 12:50 horas a bordo de un Airbus A350 de Iberia, el mismo avión que traerá de vuelta el trofeo conquistado en Estados Unidos. Desde ese momento comenzará un día frenético para Luis de la Fuente y sus futbolistas. Tras el recibimiento oficial en Barajas, la selección iniciará el protocolo institucional con una recepción por parte de la Casa Real a las 16:30 horas y, posteriormente, acudirá al Palacio de La Moncloa para ser homenajeada por las principales autoridades del país.

Después llegará el momento más esperado por la afición. Los campeones recorrerán las calles de Madrid en un autobús descubierto para compartir el Mundial con miles de seguidores que convertirán la capital en una auténtica marea roja. La rúa atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad hasta desembocar en la plaza de Cibeles, donde desde las 18:00 horas habrá música en directo, espectáculos, animación y actuaciones de varios DJ y artistas para amenizar la espera.

Será alrededor de las 21:00 horas cuando llegue el instante que quedará grabado para siempre en la memoria del fútbol español. Luis de la Fuente y sus futbolistas aparecerán sobre el escenario con la Copa del Mundo para ofrecer el trofeo a una afición que ha acompañado a la selección durante todo el torneo. Será el broche de oro a un verano inolvidable, el cierre perfecto a una conquista histórica que devuelve a España a la cima del fútbol mundial dieciséis años después y coloca para siempre la segunda estrella sobre el escudo de la selección.