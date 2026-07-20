El mejor sitio para ver y vivir la celebración del Mundial de España en Madrid sin aglomeraciones y con sombra

La celebración de la victoria de España en el Mundial 2026 reunirá el día de hoy a numerosas personas por las calles de Madrid. Además, el recorrido del autobús de la selección pasará por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, donde se esperan concentraciones multitudinarias horas antes del inicio de los festejos. Aunque existe un lugar que muchos aficionados pasan por alto y que puede convertirse en una de las mejores alternativas para seguir la fiesta sin estar rodeado de gente y protegerse del sol.

El mejor lugar para ver la celebración

El mejor punto estratégico para que los aficionados disfruten de una manera cómoda y sin calor de esta celebración es el lateral oeste del Paseo de la Castellana, en el tramo entre la Plaza de San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios) y la Glorieta de Gregorio Marañón. Por otro lado, existen tres puntos clave para poder disfrutar de la fiesta de forma similar:

Frente al Museo Nacional de Ciencias Naturales : Las aceras en esta zona son anchas y tienen una hilera de árboles maduros que tapan el sol continuamente.

: Las aceras en esta zona son anchas y tienen una hilera de árboles maduros que tapan el sol continuamente. Laterales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales : éste lugar destaca por su amplitud y, además, tiene más altura que la calzada principal. Por lo tanto, la visibilidad del autobús será excelente sin necesidad de estar pegado a la valla en la primera línea.

: éste lugar destaca por su amplitud y, además, tiene más altura que la calzada principal. Por lo tanto, la visibilidad del autobús será excelente sin necesidad de estar pegado a la valla en la primera línea. Junto a los Jardines de San Juan de la Cruz: una ubicación que ofrece áreas con tierra y vegetación que frenan el calor.

Las recomendaciones

Aquellas personas que tengan pensado acudir a la celebración del mundial, deberían seguir los siguientes consejos:

Llegar con suficiente antelación para encontrar un buen sitio.

para encontrar un buen sitio. Llevar agua y protección solar , sobre todo al permanecer tantas horas bajo el sol.

, sobre todo al permanecer tantas horas bajo el sol. Utilizar el transporte público , ya que habrá numerosos cortes de tráfico.

, ya que habrá numerosos cortes de tráfico. Evitar ocupar la calzada o invadir zonas de seguridad establecidas por la policía.

La alternativa para disfrutar de este día

La celebración del Mundial se convierte en uno de los eventos más multitudinarios del año en la capital. Además, la emoción estará garantizada en cualquier punto del recorrido, pero elegir un lugar elevado, con sombra y menos saturado de gente es clave para poder disfrutar con mayor comodidad del paso de los campeones del mundo.

Por lo tanto, quienes busquen ver de cerca a los jugadores de la Selección sin aguantar aglomeraciones, deberán escoger la ruta del lateral oeste del Paseo de la Castellana, en el tramo entre la Plaza de San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios) y la Glorieta de Gregorio Marañón. Esta elección será la que marque la diferencia para vivir una jornada que quedará inmortalizada en la historia del deporte.