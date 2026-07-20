Celebración del Mundial de España, en directo: llegada de los jugadores, última hora del autobús de la selección y reacciones
Este lunes por la tarde está previsto un recorrido de celebración que tendrá como punto culminante la plaza de Cibeles
¡España ya está de celebración! La selección de Luis de la Fuente ha vuelto a hacer historia al proclamarse campeona del mundo por segunda vez, 16 años después de levantar el trofeo en Sudáfrica. La victoria frente a Argentina ha desatado una auténtica marea de alegría en todo el país, con miles de aficionados tomando las calles y reuniéndose frente a pantallas gigantes para celebrar un nuevo hito del fútbol español.
Ahora, toda la atención está puesta en Madrid, donde la campeona del mundo será recibida por una afición entregada.
Este lunes por la tarde está previsto un recorrido de celebración que tendrá como punto culminante la plaza de Cibeles, escenario de los grandes éxitos del deporte español.
Celebración del Mundial de España, en directo: llegada de los jugadores, última hora del autobús de la selección y reacciones
Argentina mostró su cara antideportiva
La imagen de Argentina en la final del Mundial fue muy negativa, tanto en lo que respecta al juego, en el partido, como sobre todo en los momentos posteriores. Una imagen se ha hecho viral y muestra a los jugadores de la albiceleste dando la espalda al podio mientras España levantaba la Copa del Mundo.
La prensa mundial despedaza a Argentina
Del «insulto al fútbol» a «criminales». La prensa mundial ensalza el título de la selección española y coincide en que fue muy superior durante toda la final. Además, castigan el juego sucio y el mal perder de Argentina.
¡Locura en España y locura también en Nueva York!
Nuestro enviado especial, Hugo Carrasco, estuvo en Times Square celebrando junto a los españoles en Nueva York un triunfo histórico de la selección española ante Argentina. ¡Así se vivió!
Muere un niño de 13 años en Ciudad Rodrigo en las celebraciones del Mundial
La tragedia ha golpeado a la localidad de Ciudad Rodrigo (Salamanca) donde la pasada noche falleció un menor de 13 años debido a un derrumbe en la fuente de la ciudad. Además, hay otras tres personas gravemente heridas.
Gran fiesta en Foios (Valencia) por el gol de Ferran Torres: «Es histórico»
El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha expresado que «es histórico que un hijo del pueblo le dé el Mundial a España, que se recordará por décadas, además de una inmensa alegría ver al vecindario unido en la plaza del pueblo, volcado en apoyar a la Selección y a Ferran Torres, quien siempre recuerda sus orígenes e inicios en el fútbol y que ahora es una estrella internacional, tal vez, uno de los futbolistas más importantes que están en activo en todo el mundo».
Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Foios, Emma García, ha manifestado que «esta victoria no solo es una victoria para España, sino un gran hito para el deporte valenciano y de nuestro pueblo».
El Ayuntamiento ha destacado que, en unas primeras declaraciones después del partido, Ferran Torres ha hecho una especie de guiño de ojo a sus orígenes: «el destino estaba hecho para que ganáramos, lejos de nuestra gente».
Donald Trump asegura haber felicitado a España «por tener un gran equipo»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber felicitado a España «por tener un gran equipo», negando tener «ninguna tensión con nadie» y afirmando que la selección española de fútbol «parecía que dominaba» en la final del Mundial de fútbol que el combinado dirigido por Luis de la Fuente ha ganado frente a Argentina.
«He hablado con España y los he felicitado por tener un gran equipo. He hablado con muchísima gente», ha declarado a los medios desde la base aérea de Andrews, próxima a Washington DC.
«No tengo ninguna tensión con nadie», ha espetado, tras meses de reproches por la negativa del Ejecutivo español a elevar el gasto en Defensa hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Con todo, el propio Trump afirmaba a inicios de julio que España se había «redimido por completo» tras haber accedido supuestamente a una solicitud de «numerosos pagos» a la OTAN.
La final del Mundial registró un 87,1% de cuota de pantalla
La final del Mundial con la victoria de la selección española ante Argentina ha registrado 15.706.000 espectadores de media, 20.105.000 espectadores únicos y el 87,1% de cuota de pantalla. Estos datos lo convierten en el segundo evento más visto de la historia de España, solo superado por los penaltis del encuentro España-Portugal en las semifinales de la Eurocopa de 2012, con 18,1 millones de audiencia media y cuota de pantalla 83,3%.
Según ha informado este miércoles Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, el minuto más visto del Mundial durante esta jornada se registró a las 24.01 horas con con 17.082.000 espectadores, lo que representó el 91,2 % de la cuota televisiva en La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial.
Los 90 minutos de partido firman 19.168.000 espectadores únicos, 15.385.000 espectadores de media y el 86,3 % de share, y la prórroga que culminó con la victoria del conjunto español ha alcanzado los 18.120.000 espectadores únicos, 16.608.000 espectadores de media y el 89,3 % de cuota de pantalla.
España vuelve a casa con la segunda estrella: así será la celebración del Mundial en Madrid
La selección española masculina de fútbol celebrará este lunes en Madrid la consecución del Mundial 2026, la segunda estrella de su historia, con la visita al Palacio de la Zarzuela, la Moncloa y una rúa por la capital con destino a la fiesta en Cibeles.
El equipo de Luis de la Fuente pondrá rumbo a Madrid este mismo lunes, esperando el calor que recibirá ya en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando aterrice en torno a las 12.50 procedente de Newark. Entonces, la selección tendrá una primera cita con los reyes en el Palacio de la Zarzuela y después acudirá a la Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno.
Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ, destacados artistas y numerosas sorpresas.
Madrid iluminará Cibeles, Neptuno y Bilbao con los colores de España
Las fuentes de Cibeles, Neptuno y de la glorieta de Bilbao se iluminarán esta noche con los colores de la bandera de España tras el triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial, ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.
Madrid se echará a la calle esta tarde para celebrar la victoria, con la segunda estrella para ‘La Roja’, en una fiesta que tendrá la plaza de Cibeles como epicentro y con una previsión de más de 60.000 asistentes según cálculos del Consistorio.
Provocará inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona, como el cierre progresivo de Cibeles desde la pasada medianoche y afecciones en la glorieta de Carlos V.
España mantiene un pleno perfecto: 23 finales, 23 títulos
Desde mayo de 2001, los equipos españoles han jugado contra equipos no españoles en 23 finales de la Champions League, Europa League, Copa del Mundo y Campeonato Europeo. El equipo español ha ganado todas las 23 finales.
La fiesta de la Roja ya calienta motores en la capital
La cuenta atrás para recibir a los campeones del mundo ha comenzado. Madrid ultima los preparativos para una celebración que recorrerá las principales calles de la capital y culminará en la plaza de Cibeles, donde se espera un ambiente espectacular.
Madrid se prepara para recibir a los campeones del mundo
Tras conquistar el Mundial con una histórica victoria frente a Argentina, España se prepara para vivir una jornada inolvidable en las calles de Madrid. Miles de aficionados recibirán a los campeones, que compartirán con la afición un título que vuelve a situar al fútbol español en la cima del mundo.
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Rodri, indiscutible MVP del Mundial
Rodrigo Hernández Cascante fue el mejor jugador de la Eurocopa 2024 que devolvió a España al top del fútbol de selecciones y, dos años después, lesión gravísima de rodilla mediante, lo ha vuelto a hacer para convertir a la Selección, de nuevo, en campeona del mundo.