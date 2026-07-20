Felipe VI se rinde a la Selección: «Sois un conjunto estelar y legendario para la historia del deporte español»

Los Reyes de España recibieron a los jugadores de la Selección española en la tarde de este lunes con la Copa del Mundo en el Palacio de la Zarzuela con honores. El Rey Felipe VI dio un discurso épico de agradecimiento a los jugadores que en Nueva York levantaron la segunda estrella.

Con algo más de retraso de lo prestablecido inicialmente, ya que la expedición española aterrizó en Madrid cerca de las 14:30 horas, la Selección llegó al Palacio de la Zarzuela con la Copa del Mundo pasadas las 17:45 horas. Allí, su Majestad el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía recibieron con honores a los Campeones del Mundo.

El Rey se rinde a los Campeones del Mundo

«Venís cansados, pero qué cansancio más rico. Enhorabuena de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea, ha sido un camino largo, con 48 equipos, pero ha sido un triunfo épico», comenzó señalando el Rey Felipe VI en un mensaje épico hacia los jugadores de la Selección.

«Regresáis magullados y cansados; habéis encajado alguna crítica, ya esfumada. Qué es eso comparado con la alegría de traer la Copa ya a casa. Siempre con el aval de vuestra técnica, combinando cabeza y corazón, siendo fieles a vuestro sistema. Sois una piña, habéis ganado con gallardía, lleváis para siempre esas dos estrellas y sois un conjunto estelar y legendario para la historia del deporte español», añadió su Majestad.

«Es extraordinario. 16 años después, algunos erais bebés; España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. 2026 y en 2023, no lo olvidemos. Jugamos todos cuando juega nuestra Selección; lo habéis hecho por toda España. Ha sido un privilegio. Os queda por delante mucha celebración, pero lo vais a disfrutar. Quedarse con cada lágrima, aplauso y cántico. Os lo habéis ganado», culminó Felipe VI.

Los Reyes reciben a los campeones

Los Campeones del Mundo llegaron al Palacio de la Zarzuela en dos autobuses con jugadores, cuerpo técnico y el resto de la expedición, liderados por Rafael Louzán, presidente de la Federación. Los jugadores de la Selección española sorprendieron con un traje de Loewe de más de 3.000 euros, compuesto por un traje oscuro y un polo azul. Rodri llevaba la Copa del Mundo y Luis de la Fuente iba a su lado.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía recibieron a los jugadores de la Selección española con un look totalmente blanco y ambas vistieron la segunda equipación de España con el dorsal 26, año en el que hemos levantado esta segunda estrella.

Toda la expedición de los Campeones del Mundo pasó, uno a uno, saludando a los Reyes, y posteriormente se hicieron la foto protocolaria en la escalera del Palacio de la Zarzuela. Antes, se cantó el «campeones, campeones», saltándose el protocolo. Milagros Tolón, Ministra de Deportes, también estuvo presente posando en primera fila junto a los campeones.

Una comunión entre la Casa Real y la Selección española que siempre ha estado patente, pero que el pasado domingo sobre el césped del MetLife de Nueva Jersey quedó más claro que nunca. Los campeones del Mundo invitaron a los Reyes, a la Princesa y a la Infanta a celebrar con ellos la segunda estrella sobre el terreno de juego. Subieron al podio y pudieron levantar el título como un futbolista más.