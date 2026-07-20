La Familia Real sí fue invitada por los jugadores a celebrar el Mundial: así levantaron la Copa del Mundo

El Rey Felipe VI siempre lo tuvo claro. «Espero poder volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final», afirmó el pasado 27 de junio tras la victoria de España contra Uruguay. El triunfo selló el pase a las eliminatorias y dejaba atrás la incertidumbre de su debut. Tres semanas después, el monarca tuvo razón y cumplió. Voló junto a la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía a Nueva Jersey para apoyar y terminar celebrando el Mundial junto a los jugadores.

Los propios futbolistas, después de levantar la Copa al cielo de Nueva Jersey, invitaron a la Familia Real a celebrar conjuntamente sobre el terreno de juego. El Rey Felipe VI levantó la Copa del Mundo, que posteriormente pasó por las manos de Letizia, Leonor y Sofía. Al escenario de los jugadores no bajó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que presenció el partido desde el palco. El apoyo de la Familia Real ha sido constante a lo largo del Mundial.

No es la primera vez que la Familia Real muestra su apoyo a la selección española. Antes del inicio del torneo, el monarca protagonizó el anuncio oficial de la convocatoria del equipo nacional, una acción que, según datos de la RFEF, ha superado los 5.600 millones de impactos en todo el mundo. Tras aquella ocasión, Marcos Llorente comentó que el Rey Felipe puso sobre la mesa el objetivo de reencontrarse en la final del 19 de julio. Dicho y hecho. Los futbolistas cumplieron y el monarca también.

Antes de la final, la Familia Real alzó la voz. «Siento nervios, pero mucha confianza. Este equipo nos vuelve a enamorar como lo hicieron en 2010. Va a ser una final espectacular entre dos países hermanados que son grandes naciones. Será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado», expresó el monarca. La Reina Letizia recogió el relevo.

«Estamos emocionados de cómo está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está nuestra selección… Solo queda ganar y que todos juntos, como he leído en un gran editorial, podamos reconocernos en una misma alegría», dijo la Reina. También se pronunciaron la Princesa Leonor. «Estamos muy contentos de estar aquí los cuatro juntos». Y la Infanta Sofía. «Con mucha ilusión y ojalá ganemos». Vaya si tenían razón.