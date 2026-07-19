El Rey Felipe VI antes de la final del Mundial: «Este equipo enamora como lo hizo el que ganó en 2010»

La Casa Real ya está en el MetLife para apoyar a España en la final del Mundial que disputará contra Argentina. La Familia Real compareció al completo en las tripas del estadio antes de que rodara el balón. Compartirán tribuna presidencial junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El Rey Felipe fue el primero en tomar la palabra. «Siento nervios, pero mucha confianza. Este equipo nos vuelve a enamorar como lo hicieron en 2010. Va a ser una final espectacular entre dos países hermanados que son grandes naciones. Será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado», expresó el monarca.

La Reina Letizia recogió el relevo. «Estamos emocionados de cómo está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está nuestra selección… Solo queda ganar y que todos juntos, como he leído en un gran editorial, podamos reconocernos en una misma alegría», dijo la Reina. También se pronunciaron la Princesa Leonor. «Estamos muy contentos de estar aquí los cuatro juntos». Y la Infanta Sofía. «Con mucha ilusión y ojalá ganemos».

El habitual apoyo de la Casa Real a España

No es la primera vez que la Familia Real muestra su apoyo a la selección española. Antes del inicio del torneo, el monarca protagonizó el anuncio oficial de la convocatoria del equipo nacional, una acción que, según datos de la RFEF, ha superado los 5.600 millones de impactos en todo el mundo. Tras aquella ocasión, Marcos Llorente comentó que el Rey Felipe puso sobre la mesa el objetivo de reencontrarse en la final del próximo 19 de julio. Dicho y hecho. Los futbolistas cumplieron y el monarca también. El próximo domingo se volverán a reunir selección y rey.