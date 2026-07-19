TVE corta la entrevista al Rey y a la Familia Real después de haber hablado dos veces con Sánchez

Televisión Española cortó la entrevista con el Rey Felipe VI y la Familia Real minutos antes de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva York. Cuando hablaba la Infanta Sofía, TVE cortó la entrevista y puso una señal genérica del MetLife Stadium, el campo en el que se juega el partido. Lo hizo, además, en la tarde en la que dedicó muchos minutos a Pedro Sánchez, al que hicieron dos entrevistas.

Unos minutos antes de que empezara la final, la Familia Real dio una breve entrevista en Televisión Española para animar a la Selección española para este partido tan importante. Sin embargo, TVE cortó la entrevista en el momento en el que hablaba la infanta Sofía.

Cuando hablaba la hija menor de los Reyes, la señal de televisión se fue al campo, con una imagen general del estadio en el que se juega la final. Además, las palabras de la infanta Sofía como de la princesa Leonor fueron muy escuetas.

En el momento en el que Sofía explicaba que iba a vivir esta final «con mucha ilusión», Televisión Española cortó la imagen de la entrevista, escuchándose por detrás ya en bajo un «ojalá ganemos». «Estamos muy contentos de estar aquí los cuatro juntos», comentó antes la princesa Leonor.

Los reyes en los micrófonos de TVE: «Esta @SEFutbol vuelve a enamorar (…) Vamos a ver una final espectacular entre dos países que son hermanos»#OjaláLaSegunda 🌟🌟 #MundialRTVE ⭕ https://t.co/yN1fXPsEC1 pic.twitter.com/VJIMbTI6Fe — RTVE (@rtve) July 19, 2026

Por su parte, el Rey Felipe explicó que siente «nervios» en ese momento previo a la final, pero que también tiene «mucha confianza»: «Este equipo nos vuelve a enamorar como lo hicieron en 2010. Va a ser una final espectacular entre dos países hermanados. Será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado».

La Reina Letizia también dedicó unas palabras a la Selección que juega la final ante Argentina: «Estamos emocionados de cómo está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está nuestra Selección… Sólo queda ganar y que todos juntos, como he leído en un gran editorial, podamos reconocernos en una misma alegría».

Dos entrevistas a Sánchez sin cortes

Todo ello coincide en la tarde en la que TVE, con motivo de la final del Mundial, entrevistó hasta en dos ocasiones a Pedro Sánchez, al que en ningún momento cortaron. La primera se la realizaron en un punto alejado del MetLife Stadium. La segunda, tan sólo una hora después de la primera, fue ya en el estadio. La cadena pública dedicó así un importante espacio al presidente del Gobierno horas antes de la gran final del Mundial.