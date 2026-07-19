España – Argentina EN DIRECTO hoy | Dónde ver la final del Mundial 2026, once y alineaciones, capitán de España y última hora en directo del partido en vivo en streaming
Sigue en directo la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina
A qué hora es y dónde ver por televisión el España-Argentina de la final del Mundial
España y Argentina se enfrentan en Nueva York en la gran final del Mundial 2026. La selección busca la segunda estrella en el MetLife ante la albiceleste, que buscará su segundo campeonato del mundo consecutivo y el cuarto de la historia. Ambos equipos se enfrentan en uno de los mejores partidos de la historia reciente del fútbol que podrá seguir en directo a través de OKDIARIO.
Final del Mundial 2026: España-Argentina, en directo
España se enfrenta a Argentina en la gran final del Mundial 2026 que se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva York-Nueva Jersey. El equipo de Luis de la Fuente buscará hacer historia con el segundo título mundial de la historia de nuestro país. Después de ganar la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, la selección quiere salir de Estados Unidos como una de las mejores de la historia.
España se ha plantado en la final del Mundial después de comenzar el torneo con empate ante Cabo Verde y después ganar a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Mención especial hay que hacer de la victoria en semifinales ante el cuadro francés en una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en la Copa del Mundo. Ahora la final contra Argentina será la última prueba y definitiva para una selección española histórica.
Argentina llega a la final del Mundial loca por la música después de remontar a Inglaterra de forma homérica en las semifinales disputadas el pasado miércoles en Atlanta. La reciente campeona del mundo buscará su segundo título consecutivo tras conseguir llegar al último partido de un torneo donde ha sufrido más de la cuenta ante selecciones como Cabo Verde, Egipto y Suiza. Con Leo Messi y un grupo voraz, la albiceleste está en su segunda final consecutiva y buscará levantar la copa del mundo por cuarta vez en su historia.
OKDIARIO ofrecerá una retransmisión especial del partido y en este directo te ofreceremos todo lo que sucede antes, durante y después de uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol español.
Iniesta, Alcaraz… y Tom Cruise
Iniesta y Alcaraz aparecen sobre el terreno de juego en los minutos previos a la final. Tom Cruise ha pronunciado un discurso.
Ceremonia previa a la final
Queda un cuarto de hora para que empiece la gran final del Mundial. Va a comenzar la ceremonia previa al gran partido.
Entradas final del Mundial
Las entradas de la final del Mundial han sido motivo de conflicto en la previa del partido. Los precios han subido hasta los 80.000 euros. Una locura total.
Quién es el entrenador de Argentina
Lionel Scaloni es el entrenador de Argentina que puede hacer a la albiceleste campeona del mundo por cuarta vez, la segunda consecutiva.
Cuándo canta Shakira en el Mundial
Shakira actuará en el descanso de la final del Mundial entre España y Argentina.
Camiseta calentamiento España
Esta es la camiseta de calentamiento de España en el Mundial.
Alineaciones de España y Argentina
XI de España: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
XI de Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.
Probabilidad de que España gane el Mundial
La victoria de España en las casas de apuestas se paga a 2,20 euros por uno apostado. Que Argentina gana en el tiempo reglamentario cotiza a 3,70 euros.
Dónde será el Mundial 2030
España será el anfitrión del próximo Mundial 2030. Nuestro país acogerá el próximo campeonato del mundo junto a Marruecos y Portugal. Uruguay, Argentina y Paraguay también acogerán tres partidos.
Cuántos mundiales ha ganado España
España tiene la oportunidad de ganar su segundo Mundial este domingo en Nueva York. El único título español data de Sudáfrica 2010.
Cuántos mundiales tiene Argentina
Argentina ha ganado tres mundiales a lo largo de la historia. En 1978, 1986 y el último en 2022. Hoy podría conquistar su cuarta estrella, a uno de Brasil.
Cantantes final Mundial
Madonna, Shakira, Justin Bieber y otros artistas internacionales actuarán en el descanso de la final del Mundial entre España y Argentina.
Capacidad estadio final Mundial
El MetLife de Nueva York tiene una capacidad para 80.000 espectadores. El estadio situado en Nueva Jersey colgará el cartel de ‘no hay billetes’.
Ya calientan los dos equipos
Salen los jugadores de España y Argentina a calentar sobre el césped del MetLife.
Hora y dónde ver el partido
Consulta AQUÍ toda la información sobre dónde ver la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Hay alineación de Argentina
Este es el once de Scaloni para enfrentarse a España en la final del Mundial: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.
La afición española toma Nueva York
La afición española se hace notar en las inmediaciones del MetLife de Nueva York. Iván Martín, nuestro enviado especial, ha estado con la marea española. Toda la información AQUÍ.
¡Ya hay alineación de España!
Ya tenemos el 11 que quiere ser campeón del mundo en Nueva York. De la Fuente sale con los mismos del día de Francia. Este es el equipo: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
¡Buenas tardes, España!
Muy buenas tardes. Bienvenidos al directo del mejor partido de la historia moderna del fútbol. España busca la segunda estrella contra Argentina en la final del Mundial 2026. Hoy es el día. Vamos a hacer historia. ¡Vamos, España!
Suena el himno de España
Ya suena el himno de España en Nueva York. Pelos de punta. Vamos Españaaaaaaaaaaaa. Hoy no puedes perder. ¡A por la segunda estrella!