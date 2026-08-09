Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla griega a cambio de dedicar cinco horas al día al cuidado de los gatos callejeros

Pasar unas semanas en una isla paradisíaca de Grecia sin gastos de alojamiento es posible. El refugio Syros Cats, ubicado en la isla de Siros (Grecia), ofrece alojamiento gratuito y desayuno a cualquier persona del mundo que quiera trabajar durante 5 horas al día cuidando a felinos abandonados de la isla durante seis días a la semana.

Este voluntariado es gestionado por una ONG pionera en la protección animal en el archipiélago de las Cícladas, que ya prepara el programa para el año 2027, cuyo plazo se abrirá en septiembre de 2026.

¿Qué incluye el programa de Syros Cats?

Los beneficios que incluye este programa son alojamiento gratuito, una habitación privada en una casa compartida con el resto de voluntarios; alimentación parcial, desayuno gratuito; accesos básicos como agua, electricidad y conexión a internet y un día libre a la semana para explorar la isla.

Lo que corre por cuenta del voluntario son los vuelos a Grecia y el traslado en ferry hasta la isla de Siros. Las comidas, cenas y otros gastos fuera del desayuno. Seguro de viaje internacional obligatorio. Excursiones, compras o transporte interno por la isla.

Responsabilidades del voluntario

Los voluntarios tendrán un horario de cinco horas al día donde sus tareas estarán centradas en el mantenimiento de los felinos.

Repartir comida y cambiar el agua fresca de los gatos.

Limpiar los areneros, desinfectar las jaulas y mantener limpios los espacios comunes del refugio.

Administrar los medicamentos que necesiten los gatos enfermos, siempre bajo supervisión del equipo.

Para tiempo de ocio con los felinos, jugando con ellos.

Apoyar en las tareas como lavar mantas, platos de comida, etc.

Requisitos para el programa de Syros Cats

La edad mínima exigida es 18 años. Se precisa de un nivel de inglés fluido para comunicarte con el equipo internacional. Se pide también disponibilidad mínima de un mes, donde tendrán prioridad los que dispongan de más tiempo. Es requerida una buena forma física para poder desarrollar las labores requeridas. Obviamente, es importante tener un amor genuino por los felinos y paciencia para tratar con ellos.

Para contactar con el programa, se puede visitar su web oficial, donde publican las secciones del voluntariado y el formulario de contacto directo. Son muy activos en sus redes sociales de Instagram y Facebook, donde anuncian los plazos de apertura de los formularios de solicitud.