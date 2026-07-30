Así es el hotel elegido por Marta Ortega para fotografiar su última colección: dormir aquí cuesta 1.000 euros la noche

Hay lugares que parecen diseñados para detener el tiempo. Rincones donde el lujo no se mide en excesos, sino en silencio, naturaleza, belleza sencilla y una conexión profunda con el entorno. Uno de ellos es Kea Retreat, un pequeño paraíso escondido en la isla griega de Kea, también conocida como Tzia, que se ha convertido en uno de los escenarios mediterráneos más especiales del momento. Tanto es así que Marta Ortega y el equipo creativo de Zara Home lo han elegido como localización para presentar su nueva colección, un shooting que encuentra en este refugio la expresión perfecta de un estilo de vida basado en la calma, la artesanía y el placer de disfrutar de los pequeños detalles.

Conviene aclarar que Kea Retreat no guarda ninguna relación con otros proyectos vinculados a la familia Ortega, como Na Praia, el resort de lujo impulsado por Sandra Ortega en Portugal. Son iniciativas completamente independientes: mientras el proyecto portugués nace como un gran desarrollo turístico sostenible, Kea Retreat es un hotel boutique familiar seleccionado como escenario para una producción de Zara Home por su estética mediterránea y su filosofía slow life.

Una isla secreta a pocos kilómetros de Atenas

A pesar de encontrarse a apenas una hora en ferry desde Atenas, Kea mantiene todavía el encanto de los destinos poco explorados. Lejos del bullicio de otras islas griegas, este pequeño territorio de las Cícladas conserva una identidad propia: caminos antiguos entre olivares, casas blancas de piedra, colinas verdes, playas tranquilas y calas de aguas cristalinas. En la bahía de Psathi, frente al azul infinito del mar Egeo, se encuentra Kea Retreat, un santuario de bienestar rodeado de naturaleza. Un lugar pensado para desconectar del ritmo acelerado de la vida urbana y recuperar una relación más pausada con el entorno.

Un proyecto familiar convertido en refugio de bienestar

La historia de Kea Retreat comenzó con una familia que llegó a la isla como visitante y terminó convirtiéndola en su hogar. Zviki y Anat, junto a sus hijos Yoni y Uriel, descubrieron en Kea una forma diferente de vivir: más cercana a la naturaleza y alejada de las prisas.

El resultado es un hotel boutique íntimo con tan sólo ocho suites tradicionales, construidas en antiguas casas de piedra conocidas como katikies. Restauradas con sensibilidad, estas habitaciones se integran en la montaña y ofrecen terrazas privadas con vistas al mar.

La exclusividad también se refleja en su precio. Alojarse en Kea Retreat supone una experiencia premium: las tarifas suelen situarse aproximadamente desde los 400 euros por noche y pueden superar los 600 euros en temporada alta o según la suite elegida, un importe acorde con un refugio que apuesta por la privacidad, el bienestar y una atención muy personalizada. Los interiores reflejan una estética muy cercana al universo Zara Home: tonos naturales, fibras vegetales, madera, cerámica artesanal, textiles blancos y una decoración sencilla donde cada pieza transmite autenticidad.

La inspiración mediterránea de Zara Home

Precisamente esa atmósfera fue una de las razones por las que Zara Home escogió Kea Retreat para presentar su nueva colección. Las mesas al aire libre, la luz de las Cícladas, la arquitectura tradicional y la conexión con la gastronomía local forman parte de un imaginario que la marca lleva años trasladando al hogar. La producción apuesta por una visión del Mediterráneo basada en la convivencia, la cocina y el disfrute cotidiano. Las vajillas, accesorios de mesa y elementos relacionados con la cocina y las barbacoas encuentran en este escenario natural el contexto ideal para mostrar una forma de vivir relajada, elegante y sostenible.

Gastronomía local y vida en armonía con la naturaleza

Uno de los grandes atractivos de Kea Retreat es Lygaria, su restaurante, donde la cocina sigue el ritmo de las estaciones. Los ingredientes proceden de productores locales, del huerto propio y del mar que rodea la isla. El aceite de oliva familiar, las hierbas aromáticas, las verduras recién recogidas y el pescado del día protagonizan una propuesta gastronómica que celebra los sabores tradicionales griegos con una mirada contemporánea. Las comidas se convierten en una experiencia compartida alrededor de grandes mesas frente al mar, una extensión natural de la filosofía del lugar: disfrutar, conversar y conectar.

Yoga, meditación y la búsqueda del equilibrio

Más allá de ser un alojamiento, Kea Retreat es conocido por sus retiros de yoga y bienestar. Durante el año organiza encuentros que combinan yoga, meditación, respiración consciente, baños de sonido, masajes intuitivos y prácticas enfocadas al bienestar físico y emocional. Aquí el lujo tiene otra definición: despertarse con el sonido de las olas, practicar yoga al amanecer, caminar entre olivares, bañarse en una piscina rodeada de vegetación mediterránea o contemplar una puesta de sol acompañado de música griega.