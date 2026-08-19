Mette-Marit sale de su refugio tras el trasplante de pulmón: sin respirador y directa al hospital para ver a Harald

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha roto su retiro en el palacio de Skaugum apenas dos meses después de someterse a un trasplante de pulmón. La esposa del príncipe Haakon ha sido fotografiada junto a su marido en las inmediaciones del Hospital Universitario de Oslo, hasta donde ambos se han desplazado para visitar al rey Harald V, ingresado desde el pasado lunes debido a las complicaciones derivadas de una anemia hemolítica. Una salida especialmente significativa para la princesa, que durante las últimas semanas ha mantenido un perfil extremadamente discreto mientras afrontaba su recuperación.

Las imágenes de Mette-Marit han llamado especialmente la atención porque permiten comprobar que su evolución parece avanzar favorablemente. La princesa, que cumple 53 años este miércoles 19 de agosto, aparece sonriente en el interior del vehículo y, sobre todo, sin la máquina de oxígeno ni el cable del respirador que había utilizado durante los meses previos a su intervención. Se trata de una de sus primeras apariciones fuera de Skaugum desde que regresó a casa tras el trasplante y llega en un momento especialmente delicado para la familia real noruega.

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La salida de Mette-Marit se produce después de que la Casa Real anunciara que el rey Harald, de 89 años, había vuelto a ser hospitalizado. El monarca permanece ingresado como consecuencia de una retención de líquidos provocada por el tratamiento con cortisona que está siguiendo para combatir una anemia hemolítica. Según explicó oficialmente la institución, Harald deberá permanecer apartado de su agenda durante aproximadamente dos semanas y será su hijo Haakon quien asuma temporalmente sus funciones como regente.

El estado de salud del soberano vuelve así a situar a la familia real noruega bajo los focos. Harald V ha sufrido distintos problemas médicos en los últimos años y sus ingresos hospitalarios se han convertido en una constante preocupación para la institución. El pasado febrero, por ejemplo, tuvo que ser atendido durante sus vacaciones en Tenerife después de sufrir una infección y un episodio de deshidratación. Ahora, su nueva hospitalización obliga de nuevo al príncipe heredero a asumir parte de las responsabilidades de su padre.

Mette-Marit vuelve a salir de Skaugum

Para Mette-Marit, esta visita al hospital tiene además un significado especial. Desde que recibió el alta tras su trasplante de pulmón, la princesa ha permanecido prácticamente recluida en Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos. Su delicado estado de salud había obligado a reducir al mínimo sus apariciones públicas y a mantener un periodo de recuperación especialmente cuidadoso.

La princesa padece una fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que había ido deteriorando progresivamente su capacidad respiratoria y que terminó llevando a los médicos a valorar un trasplante. Durante los meses previos a la intervención, Mette-Marit había necesitado utilizar oxígeno de forma habitual, incluso en algunos de sus compromisos públicos. Por eso, las nuevas imágenes tienen un importante valor simbólico. Aunque la princesa todavía se encuentra en plena recuperación, el hecho de verla desplazándose junto a su marido y sin el dispositivo de oxígeno supone una estampa muy diferente a la de los últimos meses. Además, su aparición se produce justo antes de una fecha especialmente señalada: su 53 cumpleaños.

La Casa Real noruega también ha querido felicitarla públicamente con una fotografía familiar inédita. En ella aparece junto a Haakon y sus dos hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, en una imagen tomada el pasado mes de abril durante una recepción celebrada en el Palacio Real de Oslo. La instantánea muestra a la familia unida y sirve como reflejo del importante apoyo que la princesa ha recibido durante su enfermedad.

Un cumpleaños marcado por la salud y la situación de Marius Borg

El cumpleaños de Mette-Marit llega, sin embargo, en uno de los momentos más complejos que ha vivido la familia en los últimos tiempos. A su propia recuperación se suma ahora la hospitalización del rey Harald y la situación judicial de su hijo, Marius Borg Høiby. El hijo mayor de Mette-Marit permanece en el domicilio familiar de Skaugum bajo vigilancia mediante una tobillera electrónica, después de que el Tribunal de Distrito de Oslo decidiera prolongar su prisión preventiva. La decisión supone un nuevo capítulo en el proceso judicial que afecta al joven y que ha generado una enorme atención mediática en Noruega.