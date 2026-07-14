Primeras palabras de Mette-Marit tras su trasplante de pulmón: «He recibido el regalo de mi vida»

Casi un mes después de pasar por la mesa de quirófano para someterse a un trasplante de pulmón, la princesa Mette-Marit ha recibido el alta hospitalaria. Ha sido la Casa Real de Noruega la que ha anunciado esta buena noticia a través de un comunicado oficial, donde han detallado que la esposa del príncipe Haakon ya puede regresar a casa para continuar con su recuperación. Además, en el mismo escrito, la institución también ha añadido las primeras palabras de la mencionada, la cual ha actualizado cómo se encuentra tras superar uno de los reveses de salud más complicados de su vida.

«Estoy profundamente agradecida. Ante todo, quiero agradecer a todos los que deciden donar órganos. Gracias a la donación de órganos he recibido el regalo de mi vida. Me faltan las palabras para expresar mi profunda gratitud y humildad», comenzaba a expresar.

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Aprovechando su intervención, la princesa también ha querido agradecer el cariño que ha recibido a lo largo de este proceso. «Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que me han apoyado a lo largo de este largo camino: mi familia, los médicos, cirujanos, enfermeras, fisioterapeutas y demás profesionales sanitarios, así como a todos aquellos que contribuyen de forma inestimable al sistema sanitario noruego cada día», señalaba.

Antes de concluir, Mette-Marit también ha querido mandar un enorme apoyo a todas las personas que padecen fibrosis como ella. «Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que pasen por una situación parecida a la mía. […] Vivir con fibrosis no es para cualquiera, y no pasa un día sin que piense lo fuertes que sois», destacaba.

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Tras conocerse esta feliz noticia, el príncipe heredero Haakon de Noruega también se ha pronunciado públicamente sobre el alta de su mujer. «Es un gran alivio tener a la princesa de vuelta en casa tras su salida del hospital. Todos estamos muy contentos de que la fase inicial haya transcurrido tan bien. También estamos muy impresionados con el Hospital Universitario de Oslo. Si bien sabemos que nos espera un largo periodo de recuperación y que pueden surgir complicaciones, nos sentimos muy satisfechos de haber llegado hasta aquí», afirmaba.

Por otro lado, Are Holm, jefe del departamento de Neumología del Hospital Nacional, también ha participado en el comunicado mencionado para hacer referencia a cómo se encuentra Mette-Marit y los pasos que seguirá en los próximos meses. «La salud de la princesa heredera es buena dadas las circunstancias […] Durante los próximos 6 meses, la princesa heredera recibirá formación y un seguimiento exhaustivo para detectar posibles complicaciones como el rechazo del nuevo órgano o las infecciones», explicaba, haciendo hincapié en que, si todo va bien, en aproximadamente un año pasará a una fase más estable.