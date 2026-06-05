La salud de Mette-Marit entra en una fase crítica: la Casa Real confirma su entrada en la lista de trasplantes

La preocupación se ha instalado en Noruega tras el último comunicado emitido por la Casa Real, que ha confirmado que la princesa heredera Mette-Marit ha sido incluida de forma urgente en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. La noticia supone un punto de inflexión en la larga batalla que la esposa del príncipe Haakon mantiene desde hace años contra la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018 y que, según los médicos, ha experimentado un deterioro significativo durante los últimos meses.

La gravedad de la situación ha llevado a los especialistas del Rikshospitalet de Oslo a activar un protocolo de máxima vigilancia médica. Tras una serie de exhaustivas pruebas y evaluaciones clínicas, los facultativos concluyeron que la evolución de la enfermedad representa actualmente un riesgo serio para la vida de la princesa. Por este motivo, se ha decidido acelerar todos los procedimientos necesarios para que pueda recibir un órgano compatible tan pronto como esté disponible.

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La fibrosis pulmonar es una enfermedad progresiva que provoca el endurecimiento y deterioro de los tejidos pulmonares, reduciendo de manera gradual la capacidad respiratoria. En el caso de Mette-Marit, los síntomas se han agravado especialmente durante el último año. De hecho, en varias apariciones públicas recientes se la pudo ver utilizando oxígeno suplementario, una imagen que causó una profunda conmoción entre los ciudadanos noruegos y que evidenciaba el complicado momento de salud que atraviesa.

La propia Casa Real ya había advertido meses atrás de que la situación médica de la princesa estaba empeorando. Sin embargo, la confirmación de su entrada en la lista de trasplantes ha elevado la preocupación a un nivel sin precedentes. Los especialistas han explicado que este tipo de intervenciones requieren una enorme coordinación, ya que el órgano debe proceder de un donante compatible y la operación debe realizarse con rapidez una vez se produzca la llamada. Ante este escenario, toda la familia real ha cerrado filas alrededor de Mette-Marit. El príncipe Haakon ha decidido reorganizar por completo su agenda institucional para permanecer a su lado durante este delicado proceso. Sus compromisos oficiales se reducirán al mínimo indispensable y varios viajes programados para los próximos meses ya han sido cancelados o aplazados.

La situación también ha alterado significativamente los planes de sus hijos. La princesa Ingrid Alexandra, heredera en segunda línea al trono, ha regresado de forma anticipada desde Australia, donde cursaba estudios universitarios. La joven permanecerá en Noruega durante los próximos meses para acompañar a su madre y estar cerca de la familia en este momento tan complejo. Asimismo, el príncipe Sverre Magnus también ha modificado sus planes académicos para poder desplazarse al país cuando sea necesario.

El impacto emocional de esta crisis sanitaria se ha reflejado en las últimas imágenes captadas por la prensa noruega. En ellas se observa a una Mette-Marit visiblemente debilitada, acompañada por su marido y sus hijos durante varias visitas médicas al hospital de Oslo. Las fotografías han generado una enorme ola de apoyo tanto dentro como fuera del país, donde la princesa continúa siendo una de las figuras más queridas de la monarquía. Las consecuencias de este empeoramiento también se extienden al calendario oficial de la Casa Real. Entre las decisiones más significativas destaca el aplazamiento de la celebración de las bodas de plata de Haakon y Mette-Marit, previstas para el próximo mes de agosto. Lo que debía ser una gran celebración familiar y nacional ha quedado relegado ante la prioridad absoluta de la salud de la princesa.

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Durante años, Mette-Marit ha afrontado su enfermedad con discreción y fortaleza, manteniendo una intensa actividad institucional a pesar de las limitaciones físicas que le imponía la fibrosis pulmonar. Su capacidad para continuar trabajando mientras convivía con una enfermedad crónica le ganó el respeto de gran parte de la sociedad noruega. Sin embargo, el avance de la patología ha terminado por obligarla a detener completamente su actividad pública.