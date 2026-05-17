La imagen más preocupante de Mette-Marit: aparece con respirador en plena tormenta para la corona noruega

En las últimas horas han saltado las alarmas y todo se debe a unas preocupantes imágenes de Mette-Marit. Hace varias semanas, la princesa de Noruega se veía sorprendida por una información que salió a la luz: el cruce de mensajes entre Jeffrey Epstein y ella. Esto fue algo que le afectó profundamente, puesto que supuso un escándalo mayúsculo y más siendo miembro de una de las casas reales más longevas de Europa. A diferencia de otros casos, ella sí pidió perdón y tampoco se limitó a negar los hechos. Eso sí, se nota que todo esto le ha terminado pasando factura.

El 17 de mayo es una de las fechas más importantes para Noruega y, como cada año, la familia real ha querido participar en las celebraciones del Día Nacional. Toda la familia ha cumplido con la agenda real y, aunque no se encontraba en plenas condiciones, Mette-Marit ha salido a saludar con una sonrisa, acompañada de un respirador de oxígeno.

Parece que Mette-Marit no levanta cabeza. A finales de 2025 sufría un nuevo revés con la fibrosis pulmonar que padece desde 2018. Pocas semanas después, con la desclasificación de varios documentos relacionados con Epstein, salieron a la luz algunos mensajes que ambos intercambiaron y, ante la evidencia, no le quedó otra que disculparse. La princesa afirmó en una entrevista que se sintió manipulada y engañada por él e incluso añadió que cortó el contacto al darse cuenta de la clase de persona que era. Reconoció que había sido un grave error de juicio, pero el pueblo noruego no tardó en señalarla. Todo este escándalo, sumado a otros problemas familiares, ha provocado una fuerte caída en la popularidad de la monarquía. Una parte importante de la población ha mostrado incluso su rechazo a que llegue a convertirse en reina consorte.

Hoy la hemos visto junto al rey Haakon y su hijo, el príncipe Sverre Magnus de Noruega acudir al tradicional desfile infantil celebrado en Skaugum, en la localidad de Asker. Una aparición especialmente significativa teniendo en cuenta que desde hace meses ha reducido drásticamente su agenda institucional por recomendación médica. De hecho, no es la primera vez que vemos cómo se ayuda de este respirador de aire en actos públicos, pero si con una tos complicada. Su estado de salud continúa generando preocupación y varios medios noruegos aseguran que no se descarta un posible trasplante de pulmón en el futuro. La evolución de su enfermedad sigue siendo delicada.

La princesa es muy consciente del peso que tiene su presencia en un día tan especial para el pueblo noruego y, con la complicada situación que atraviesa la Corona, es importante mantener una imagen cercana y serena. Básicamente, Mette-Marit no puede permitirse más polémicas. La princesa ya apareció en una recepción oficial dedicada a atletas paralímpicos mostrando sin ningún tipo de disimulo el catéter nasal que le ayuda a respirar. Hasta entonces, las imágenes con oxígeno habían permanecido en el ámbito privado, pero su ausencia en actos públicos habría disparado todavía más las alarmas.

A todos estos problemas se suma además la complicada situación judicial de su hijo, Marius Borg Høiby, que el próximo 15 de junio se enfrenta a la lectura de una sentencia relacionada con decenas de cargos, entre ellos presuntos delitos sexuales, amenazas, agresiones físicas y alteración del orden público. En este caso, la Fiscalía solicita para él siete años y siete meses de prisión. Dependiendo de lo que suceda, Marius Borg podría enfrentarse a una larga pena entre rejas. Aunque el hijo de Mette-Marit se ha declarado inocente de parte de las acusaciones, sí ha reconocido haber incumplido una orden de alejamiento relacionada con una de las presuntas víctimas.

En definitiva, la imagen de Mette-Marit saludando con oxígeno mientras la corona noruega atraviesa uno de sus momentos más delicados refleja perfectamente el complicado escenario que vive actualmente la familia real.