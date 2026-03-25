El matrimonio formado por los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega está atravesando un momento muy complicado. El juicio a Marius Borg, la delicada salud de la princesa y su vinculación con el pederasta Jeffrey Epstein han puesto a la pareja en el punto de mira y ha pasado factura a su relación. La imagen de Mette-Marit está siendo muy cuestionada, hasta el punto de que algunos sectores de la sociedad consideran que no es apropiado que sea reina consorte llegado el momento. En este contexto, Haakon se ha mantenido a su lado de manera constante.

Sin embargo, tanto para él como para el resto de la familia no ha sido nada fácil. El heredero al trono ha visto cómo su propia figura estaba siendo cuestionada y cómo su popularidad bajaba hasta mínimos que antes eran impensables. A pesar de que ha ejercido como regente en numerosas ocasiones y de que espera con ganas poder suceder a su padre, la realidad es que hay quien considera que no debería ser rey y que la Corona tendría que pasar directamente a su hija mayor, Ingrid Alexandra.

Mette-Marit de Noruega durante la entrevista. (Foto: NRK)

Terapia de pareja

En la reciente entrevista que la princesa concedió a la televisión pública para explicar algunos detalles de su relación con Jeffrey Epstein, Mette-Marit aseguró que había sido manipulada y engañada por el pederasta y dijo que su esposo estaba al tanto de su vínculo con el estadounidense. A su lado, el príncipe Haakon insistió en que la apoyaba al máximo.

Sin embargo, a pesar de que ambos han proyectado una imagen de pareja sólida y unida, las últimas informaciones apuntan a que la situación no es tan sencilla. De hecho, hace unos días fueron fotografiados en las inmediaciones de su residencia oficial dando un paseo. Unas imágenes en las que se puso el foco en que la princesa llevaba una cánula de oxígeno para sus problemas pulmonares, pero hubo otro detalle en el que también merece la pena pararse.

Junto a la pareja iban dos mujeres. Una de ellas era la ex institutriz del príncipe Haakon, Berit Tversland, a quien el heredero está muy unido. Es más, también se encargó de la educación y del cuidado de su hermana, la princesa Marta Luisa y trabajó durante varios años en diferentes áreas de la institución. En estos momentos está jubilada, pero su relación con la familia real sigue siendo estrecha.

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La otra era la terapeuta de pareja Lise Strand Bjarkli. Hasta ahora no se tenía constancia de que el matrimonio hubiera recurrido a los servicios de esta profesional y aunque la casa real no ha hecho declaraciones al respecto, sí que se sabe que Lise Strand Bjarkli ofrece asesoramiento, orientación y diferentes tipos de terapias para parejas. Sus sesiones son de 90 minutos aproximadamente y tienen un coste de unos 240 euros. No está confirmado si los príncipes la han contratado o si la relación de la pareja con ella es profesional. De hecho, el portal noruego Dagbladet se ha puesto en contacto con la terapeuta, que no ha querido aclarar la naturaleza de su relación con el hijo y la nuera de los reyes.