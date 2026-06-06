Desgarradora entrevista póstuma de Frank Francés, ex pareja de Bárbara Rey: «Morir es un descanso»

Casi una semana después del anuncio de su fallecimiento, ¡De viernes! ha emitido la entrevista concedida por Frank Francés a Santi Acosta hace más de un año, en la que durante más de dos horas de grabación se sinceró sobre su relación con Bárbara Rey y lo que ésta le confesó sobre su historia con el rey emérito. También abordó cómo afrontaba la enfermedad que ha acabado con su vida y habló, además, de su relación con la actriz Silvia Salas, que ha escuchado la entrevista en el plató junto a uno de los hijos del tenista, Enzo, al que ha conocido por primera vez.

La muerte de Fran Francés

El pasado 30 de mayo, Frank Francés, el extenista que saltó al foco mediático, sobre todo, por su relación con Bárbara Rey, falleció a los 62 años, tras una larga lucha contra una enfermedad. La trágica noticia de su fallecimiento fue comunicada por Tennis Brothers Marbella, el club deportivo que dirigía junto a su hermano. De hecho, la propia página web de la empresa recogió los reconocimientos del marbellí.

El mensaje de despedida de Bárbara Rey

Bárbara Rey lamentó esta pérdida en redes sociales con el siguiente mensaje: «Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad. En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo, pero no querías que te viera en las condiciones en que te encontrabas. Quiero desde aquí decirte y sé que lo escucharás, que viví momentos contigo maravillosos, que te quise mucho y fui muy feliz contigo, aunque no fue duradero. Hay momentos en la vida que, aunque no sean muy largos, los recuerdas siempre con cariño y con dulzura».

La entrevista póstuma de Frank Francés

Este 5 de junio, ¡De viernes! ha emitido una entrevista póstuma que Frank Francés le concedió a Santi Acosta hace más de un año. El tenista, que sufría un cáncer que le afectaba a la parótida, apareció ante las cámaras con el rostro medio tapado por una mascarilla.

El cáncer se lo diagnosticaron en 2018 y, durante su entrevista, Francés dijo: «Tienes dos opciones, entrar en depresión y ver todo negativo y contagiar a tu entorno u optar por luchar y dar ejemplos a mis hijos».

Tal y como el ex tenista aseguró, sus cuatro hijos fueron su motor para seguir adelante en este duro momento. Sin embargo, Fran Francés también reconoció que convivir con esta enfermedad durante tantos años, le llevó a reflexionar sobre la vida y la muerte, una realidad que afrontaba con serenidad: «Yo estoy cerca de la muerte, se que cada día es una victoria. Estoy feliz de estar vivo y estoy feliz porque me siento listo para morir. Morir es un descanso para mí, porque si te soy sincero, más de una vez dije ‘si me voy, gracias a dios, me voy’ porque no te puedo contar lo que es superar psicológica y fisiológicamente las dificultades que se presentan con una patología de este tipo».

Sobre su relación con Bárbara Rey, Frank confesó que la conoció en un club de tenis. Cuando Santi Acosta le preguntó si ella, en alguna ocasión, le habló de su relación con el rey emérito, el entrevistado dijo «No, porque nunca me interesó por ello». Eso sí, Francés reconoció que, en un principio, la vedette pensó que él era un «espía».