Los expertos coinciden: bajar por completo las persianas para protegerse del calor es un grave error y está produciendo el efecto contrario

Bajar por completo las persianas para protegerse del calor es un grave error y está produciendo el efecto contrario. Tocará estar preparados para una serie de detalles que pueden acabar de convertirse en un problema para muchos. Es hora de crear algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que pueden ayudarnos a ahorrar un poco en este verano de altas temperaturas. Cuando las cifras acabarán siendo las que son y no podemos separarnos de ellas.

Los expertos saben muy bien qué error cometemos y cómo salir de él para poder conseguir aquello que deseamos. En estas fechas en las que quizás podremos empezar a pensar en algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Un cambio que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración y que quizás hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar con unas persianas que quizás no nos protegerán del sol, sino que van a conseguir un efecto totalmente inesperado en estos días que tenemos por delante.

Coinciden los expertos en que este gesto no nos protegerá del calor

El calor ha llegado a una velocidad que nos costará creer, estamos batiendo récords, nada más haber empezado un mes de junio en el que ya venimos de unas altas temperaturas sin precedentes. Sin duda alguna, tocará estar preparados para una situación del todo inesperada.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno. Es momento de saber qué es lo que puede pasar cuando intentamos uno de los trucos caseros de siempre.

Las persianas, un invento y un elemento de lo más español, no siempre funcionan. Inventamos este elemento para un importante cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de poner en práctica algunos ingredientes que tenemos en nuestro poder y que realmente tocará empezar a ver llegar a toda velocidad.

Estas persianas que bajamos para intentar acabar con el calor o impedir que el sol entre en casa, quizás acaben provocando el efecto contrario. Hay una hora para bajar las persianas que realmente funciona, pero la mayoría de las veces estaremos ante un sistema que fallará sino lo hacemos bien.

Es un error bajar por completo las persianas para protegerse del calor

El calor es una realidad que podemos evitar con un sencillo gesto que puede cambiarlo todo. Será más fácil de lo que nos imaginaríamos conseguir aquello que queremos, con la ayuda de algunos detalles que pueden acabar siendo una realidad en estas fechas.

Unas persianas totalmente bajadas quizás no nos protejan del calor del sol, sino todo lo contrario. Son días de atender algunos elementos que acabarán siendo esenciales en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Los expertos de Comprogar nos dan una serie de consejos que debemos tener en cuenta, con unos horarios que realmente funcionan y son los que podemos aplicar para evitar que el calor se convierta en un problema mayor:

Para evitar el calor, baja las persianas entre las 10:00-11:00 de la mañana, antes de que los rayos solares calienten las superficies interiores. Mantenlas bajadas hasta las 20:00-21:00 horas, cuando la temperatura exterior desciende. Este horario bloquea la radiación solar durante las 9-10 horas de mayor intensidad térmica del día.

El momento exacto depende de la orientación de tus ventanas. Las fachadas este reciben sol directo desde el amanecer hasta mediodia, por lo que debes bajarlas a las 9:00 horas. Las orientaciones sur y oeste, más castigadas térmicamente, requieren protección desde las 10:00 hasta el atardecer

Dependiendo de la orientación de estas ventanas deberemos tenerlas hacia un lado u otro, con ciertas novedades que conseguiremos poner en practica: «Bajar las persianas para evitar el calor funciona porque bloquean hasta el 80% de la radiación solar antes de que atraviese el vidrio y caliente las superficies interiores. El vidrio actúa como conductor térmico: cuando los rayos solares lo impactan, transmite calor por radiación hacia el interior, elevando la temperatura de suelos, paredes y muebles que luego irradian ese calor acumulado. Las persianas crean una barrera física exterior que refleja la radiacion solar antes del contacto con el cristal. Este efecto de «primera línea de defensa» es mucho más eficiente que cortinas interiores, que solo bloquean luz pero no evitan que el vidrio se caliente. El espacio de aire entre la persiana bajada y la ventana funciona como cámara aislante adicional. Este colchón térmico reduce la transmisión de calor por convección, manteniendo la temperatura interior estable incluso cuando el exterior supera los 35°C». Los errores que cometemos según estos expertos están claros: