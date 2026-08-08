Inmigrantes marroquíes escondidos en el monte presumen de llevar dinero encima: «Nos lo dieron nuestros padres»

El relato oficial del Gobierno de que los inmigrantes que cruzaron masivamente a Ceuta huían de la miseria y la desesperación se desmorona ante las propias declaraciones de los protagonistas. OKDIARIO ha podido comprobar en primera persona cómo varios de los marroquíes que cruzaron ilegalmente la frontera presumen abiertamente del dinero que llevan encima. La explicación es tan sencilla como reveladora: «Nos lo han dado nuestros padres». No huían del hambre ni de la persecución. Vinieron porque sus familias les enviaron con dinero y con un destino claro: España.

El testimonio recogido por este periódico confirma lo que muchos ceutíes llevan días denunciando: que buena parte de esta invasión no responde a una crisis humanitaria espontánea sino a una operación organizada y financiada desde Marruecos. Padres que entregan dinero a sus hijos y les dicen que crucen. Familias que viven en localidades fronterizas como Castillejos y que conocían perfectamente la ventana de oportunidad que abría la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras Elma Saiz celebra eufórica los millones destinados a los menas y Marlaska habla de «normalidad», los propios inmigrantes desmienten el relato gubernamental con una sola frase: «Nos lo dieron nuestros padres».