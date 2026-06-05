Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan un importante cambio en el mes de junio: estas son las zonas más afectadas

Jorge Rey y las cabañuelas anticipan un importante cambio en el mes de junio, las zonas más afectadas pueden sorprendernos. Estamos viviendo un destacado cambio de tiempo que está empezando a descubrirnos un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en breve. Es hora de reconocer lo que nos estará esperando en uno días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede darnos una primavera que quizás nadie hubiera imaginado.

Este elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser tendencia. En estos días en los que la realidad puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical en estos días en los que cada detalle cuenta. En especial si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que el mes de junio va ganando terreno. Este cambio en el mes tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, de la mano de una importante transformación que, sin duda alguna, nadie hubiera imaginado.

Jorge Rey y las Cabañuelas anticipan un importante cambio en el mes de junio

En este mes de junio tenemos una serie de novedades importantes en cuanto el tiempo se refiere. Después de unas jornadas que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber lo que puede pasar con algunos detalles que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Con ciertos elementos que pueden convertirse en ese plus de buenas sensaciones que esperaríamos.

Este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañará en breve. Con este tipo de elementos que se convertirán en la mejor opción posible en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Lo que nos estará esperando es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados.

El experto Jorge Rey ya nos ha dado una primera explicación de cómo será este verano en el que todo puede ser posible. Será mejor que nos preparemos para poder empezar a prepararnos para un cambio de lo más intenso que vamos a empezar a vivir a partir de estos días.

Cuando pensábamos que el calor había llegado para quedarse, nos encontramos con una situación que puede ser del todo inesperada.

Estas son las zonas más afectadas por este cambio de tiempo

Este cambio de tiempo puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que realmente todo puede ser posible. Una situación que Jorge Rey ya ha visto llegar y puede complicarse por momentos. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que estamos viendo llegar de cara a un fin de semana de mucha actividad.

Este vídeo viral ha desatado las alarmas que empiezan a hacerse realidad de cara a un fin de semana en la que la AEMET nos explica que: «La entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como al principio en Cataluña y Baleares, con precipitaciones en el entorno del cabo de la Nao que podrán ser persistentes y fuertes, y chubascos y tormentas de madrugada en litorales de Cataluña que también es probable sean fuertes. Es posible que se den precipitaciones ocasionales en el resto de zonas, tendiendo a remitir en general si bien con chubascos en el nordeste de Cataluña por la tarde. Intervalos nubosos en el Cantábrico con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa al principio, y poco nuboso en general en el resto. Por la tarde nubosidad de evolución en montañas del centro y este con posibilidad de algún chubasco en la Ibérica oriental, y al final cubriéndose en Galicia con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles en su extremo occidental. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las montañosas y poco nuboso en el resto. Posibles bancos de niebla matinales en el norte peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, Mediterráneo y tercio oriental peninsular, de forma notable en regiones del citado tercio oriental y Alborán, e incluso extraordinariamente en la Comunidad Valenciana. Ascensos en el cuadrante noroeste y centro norte peninsular y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la Península y con pocos cambios en el resto. Posibles heladas débiles en las cumbres de los Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «Posibles precipitaciones localmente fuertes y con tormenta en litorales de Cataluña de madrugada. Descenso notable de las temperaturas máximas en regiones del tercio este peninsular y Alborán, incluso extraordinario en la Comunidad Valenciana. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente norte con intervalos fuertes en Baleares y fachada oriental peninsular amainando y rolando a este, y viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz. También viento moderado del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán amainando y rolando a este, y viento flojo en el resto, arreciando con intervalos fuertes del sur en el litoral de Galicia».