Ambiente soleado y ligero descenso térmico en Castilla y León: la previsión de AEMET para hoy

El tiempo en Castilla y León para hoy, 5 de junio de 2026, se presenta mayormente poco nuboso o despejado, aunque se espera un aumento de nubosidad en las zonas montañosas por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado descenso, mientras que las máximas ascenderán en las áreas montañosas, manteniéndose estables en el resto. El viento soplará de componente norte y noreste, girando a oeste, en general flojo, aunque con intervalos de moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 5 de junio

Cielo despejado y jornada soleada en León

El cielo se despereza lento sobre León, desplegando su manto azul que promete una jornada agradable. Con la salida del sol a las 06:45, las temperaturas comenzarán de forma fresca, rondando los 6 grados, pero se espera que asciendan hasta los 23 hacia la tarde. La brisa suave, con vientos de aproximadamente 10 km/h, arrastrará cualquier nube que pudiera atreverse a asomarse. Con un ambiente cargado por la alta humedad, que alcanzará el 85%, será un día en que los rayos del sol brinden calor y confort.

Ya por la tarde, el aire se tornará más cálido a medida que el sol se posicione alto en el cielo, iluminando la ciudad hasta su puesta a las 21:55. Las temperaturas seguidas de un descenso gradual durante la noche dejarán una sensación térmica similar a la máxima de 23 grados. La jornada sera una invitación a disfrutar del aire libre, sin preocupaciones por precipitaciones; el día transcurrirá seco, brindando oportunidades para explorar y apreciar el entorno leonés.

Zamora: cielos grises y viento fuerte

Los cielos sobre Zamora despiertan esta mañana con un ligero halo de inquietud. Una brisa fuerte, como un susurro anticipado, corre por las calles, mientras las nubes grises se asoman tímidamente, dejando entrever un día que promete alteraciones. Al amanecer, se registra una temperatura mínima de 10 grados, con una sensación térmica que incluso puede descender a 8, dando pie a una jornada fresca.

Con el avance de la mañana, la inestabilidad se intensificará. Las ráfagas de viento, que alcanzarán hasta los 85 km/h, junto a una probabilidad de lluvia que se mantendrá presente, invitan a pensar en un contraste notable con la tarde, donde el termómetro se elevará hasta los 26 grados. Para quienes salgan a la calle, es recomendable un paraguas a mano y no olvidar la temperatura más fresca que se siente a primera hora.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y calor agradable

Esta mañana, Salamanca despierta con un cielo parcialmente nublado que promete una jornada tranquila. Las temperaturas rondarán los 11 grados, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 26, aportando una cierta calidez a medida que avanza el día. La intensidad del viento, aunque suave, será constante y aunque no se prevén lluvias, el ambiente se sentirá algo pesado con una humedad que alcanzará el 85%.

Durante la tarde, el cielo mantendrá su estado de nubes dispersas, permitiendo que el sol brille con fuerza y aumentando la temperatura hasta los 26 grados. La jornada, que contará con más de 15 horas de luz gracias a la salida del sol a las 06:51 y su puesta a las 21:50, se presenta como un bonito día para disfrutar al aire libre, aunque el viento puede llegar a ser molesto en algunas ráfagas.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada transcurre con un tiempo estable y agradable, con un cielo mayormente despejado que se mantendrá durante la mañana y la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 26 grados y aunque el viento será ligero, no se prevén lluvias significativas, permitiendo disfrutar de un día agradable al aire libre.

Perfecto para salir a pasear por el parque o disfrutar de una terraza, el ambiente tranquilo invita a realizar actividades diarias sin preocupaciones. Aprovecha esta oportunidad para desconectar y disfrutar de lo que ofrece el día.

Cielo gris y ligero viento hoy en Burgos

Esta mañana en Burgos nos recibe un cielo mayormente gris, con temperaturas frescas que rondan los 8 grados. El ambiente es tranquilo, con un viento suave que sopla del oeste a unos 10 km/h. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo mejorará ligeramente, alcanzando una máxima de 23 grados, ideal para disfrutar de un paseo. Recuerda llevar contigo una chaqueta ligera, ya que la noche caerá con temperaturas más frescas y un cielo igualmente despejado.

Palencia: cielo despejado y agradable medida del día

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una agradable mañana, con temperaturas soñando entre los 7°C y 10°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando su punto máximo de 25°C, creando un contraste notable con la frescura matutina.

Sin embargo, la calma no durará, ya que se prevén ráfagas de viento de hasta 9 km/h y un aumento en la humedad, lo que podría generar momentos de sensación térmica elevada. Es recomendable disfrutar del día al aire libre, pero mantener un suéter a mano para el fresco que podría aparecer por la noche.

Cielo despejado y sol radiante en Ávila

Esta jornada en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invitará a disfrutar de un agradable paseo matutino. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 26 grados a lo largo del día, ofreciendo un contraste que se sentirá muy cómodo.

A medida que avancen las horas, el sol brillará intensamente, manteniendo un tiempo ideal para actividades al aire libre. La brisa suave del viento de dirección variable añadirá un toque refrescante, así que no olvides llevar una chaqueta ligera si sales por la noche.

Segovia: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una cálida tarde, con temperaturas que alcanzarán los 26 °C, después de una fresca mañana que apenas roza los 9 °C. Con el viento soplando del sur a una media de 15 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 27 km/h, se disfrutará de un día agradable.

Sin embargo, es importante recordar que la humedad puede alcanzar hasta el 90 % en su punto máximo, por lo que se recomienda mantenerse hidratado. La noche cerrará con un panorama despejado, ideal para contemplar la puesta de sol a las 21:44.

Agradable día para disfrutar al aire libre en Soria

Este hermoso día en Soria comienza con un amanecer fresco y despejado, donde la temperatura mínima ronda los 8 grados, acompañada de una sensación térmica que puede llegar a sentirse un poco más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantiene claro y la temperatura irá aumentando, marcando ya 21 grados a la hora del almuerzo, perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre.

Por la tarde, el tiempo seguirá siendo agradable con un ligero aumento en las temperaturas que alcanzarán una máxima de 24 grados. La brisa suave, gracias al viento predominante del sur a 10 km/h, hará que el día se sienta muy agradable, ideal para aprovechar las horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:40. La humedad se mantendrá en niveles confortables, garantizando una jornada placentera y sin riesgo de lluvia.