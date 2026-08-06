La hija de la ex gerente de una empresa pública de Sevilla dependiente del PSOE fue colocada en Prodetur

La hija de la ex gerente de una empresa pública sevillana dependiente del PSOE acabó consolidando su puesto en Prodetur tras un despido que la empresa no recurrió. El caso de Vanessa Valverde Gil vuelve a poner el foco sobre la gestión del personal en Prodetur, sociedad dependiente de la Diputación de Sevilla, y en la forma en la que determinados trabajadores acabaron integrándose de forma definitiva en la plantilla.

Vanessa Valverde Gil es hija de Ángeles Gil, quien fue gerente de la extinta Sevilla Siglo XXI, entidad que posteriormente dio paso a la actual Prodetur. Además, Ángeles Gil ocupó la Dirección General de Cartuja 93, uno de los organismos públicos más relevantes de Andalucía en materia de innovación y desarrollo empresarial.

Según la documentación consultada, Vanessa Valverde Gil se incorporó a Prodetur mediante un contrato vinculado a un programa temporal cuando su madre ejercía como directora general de Cartuja 93. Una vez finalizado dicho programa, la trabajadora interpuso una demanda por despido improcedente contra la empresa pública.

Lo llamativo del caso llegó durante la tramitación judicial. Prodetur dejó transcurrir el plazo legal para recurrir la sentencia, de manera que el fallo adquirió firmeza. Como consecuencia, la resolución judicial permitió la permanencia de la trabajadora en la plantilla.

Las fuentes consultadas sostienen que este caso constituye una excepción dentro de los procedimientos similares registrados en la empresa pública. De las varias personas que consolidaron su situación laboral mediante resoluciones judiciales, Vanessa Valverde Gil habría sido la única cuya sentencia no fue recurrida por Prodetur, al haberse dejado vencer el plazo procesal por parte de dicho ente público.

A ello se suma que Vanessa Valverde Gil figura afiliada a UGT y forma parte del comité de empresa de Prodetur, órgano de representación de los trabajadores. Asimismo, en 2025 promocionó a la categoría de técnico superior dentro de la sociedad pública.

La permanencia de Vanessa Valverde Gil, unida a sus vínculos familiares con una antigua responsable de la empresa pública y posteriormente directora general de Cartuja 93, vuelve a situar bajo el foco los procedimientos de contratación y consolidación de empleo desarrollados en la entidad dependiente de la Diputación de Sevilla.