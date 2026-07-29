La sobrina del ex alcalde socialista de Dos Hermanas fue colocada en Prodetur a través de un programa de empleo

El apellido Toscano vuelve a aparecer ligado a la estructura pública vinculada al PSOE de Dos Hermanas. Carmina Moncado Toscano, sobrina del histórico ex alcalde socialista de la localidad, Francisco Toscano, fue contratada en Prodetur a través del programa de Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE), un sistema impulsado en Andalucía para desarrollar políticas de empleo y promoción económica en el ámbito local.

El caso adquiere especial relevancia por la trayectoria de su tío. Francisco Toscano fue alcalde de Dos Hermanas durante casi cuatro décadas, entre 1983 y 2022, siempre bajo las siglas del PSOE, y durante ese tiempo convirtió su nombre en uno de los más reconocibles del socialismo sevillano. En marzo de 2025, el Ayuntamiento nazareno incluso le concedió la Medalla de Oro de la ciudad y los títulos de Hijo Adoptivo y Predilecto. El acto contó además con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora, el foco se sitúa en su sobrina, Carmina Moncado Toscano, que accedió a Prodetur mediante un programa ALPE. Estos programas estaban vinculados a las políticas activas de empleo y tenían como objetivo fomentar el desarrollo económico local, impulsar iniciativas empresariales y favorecer la creación de empleo aprovechando los recursos de cada territorio.

En el caso de Prodetur, sociedad de promoción del desarrollo económico y del turismo de la Diputación de Sevilla, el programa ALPE tuvo una especial importancia. De hecho, la empresa acabaría protagonizando años después un largo conflicto laboral relacionado con estos trabajadores.

La contratación de Moncado Toscano, según la documentación que obra sobre el caso, no terminó con la finalización del programa. Al concluir su contrato temporal, la trabajadora demandó a Prodetur junto a otros 11 compañeros por considerar que el despido era improcedente. La Justicia terminó dándoles la razón y declaró improcedentes las extinciones contractuales.

En el caso de Carmina Moncado Toscano, esa batalla judicial terminó desembocando en su readmisión en Prodetur y, de este modo, en su continuidad dentro de la sociedad pública provincial. Es decir, lo que comenzó como una contratación temporal vinculada a un programa de empleo acabó convirtiéndose en una relación laboral estable después de que los tribunales considerasen improcedente el despido. Además de todo ello, Moncado Toscano también fue incluida en la estabilización de esta empresa pública en 2023, con lo que pasó a ser laboral fija en Prodetur.

El caso vuelve a poner el foco sobre las conexiones familiares y laborales alrededor del PSOE sevillano y, especialmente, sobre el entorno político de Dos Hermanas. Francisco Toscano no fue un alcalde más: gobernó la ciudad durante 39 años consecutivos y abandonó el cargo en enero de 2022. Su trayectoria política ha estado estrechamente ligada al PSOE andaluz y a las estructuras institucionales de la provincia, como la Diputación de Sevilla o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Además, su relación con Pedro Sánchez adquirió una dimensión política especialmente visible. Toscano respaldó al actual presidente del Gobierno cuando éste decidió volver a presentarse a las primarias del PSOE en 2017. Precisamente en Dos Hermanas, acompañado por Toscano, Sánchez anunció entonces su candidatura para recuperar la Secretaría General socialista. Años después, sería el propio Sánchez quien acudiera a la ciudad para participar en el homenaje institucional al ex alcalde.