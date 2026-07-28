El recorrido de una familiar del clan Toscano por la red pública socialista hasta ser nombrada jefa en Prodetur

María del Carmen Illana Velázquez ha construido durante las últimas dos décadas una trayectoria profesional vinculada a diferentes organismos públicos y entidades dependientes de la Administración. Diputación de Sevilla, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y Prodetur forman parte de un recorrido que la ha llevado hasta ocupar actualmente una jefatura en Prodetur. Todo ello pese a ser periodista y estar vinculada familiarmente al histórico clan socialista de los Toscano.

Illana fue pareja de Carlos Toscano, hermano de Francisco Toscano, el histórico alcalde socialista de Dos Hermanas que permaneció al frente del Ayuntamiento durante casi 40 años. Su trayectoria profesional coincide, además, con algunos de los momentos de mayor poder político de Francisco Toscano, lo que convierte su recorrido por las instituciones públicas en una sucesión de episodios que merece ser examinada.

Uno de los capítulos más llamativos se sitúa en la FAMP. Según la trayectoria profesional de Illana, en mayo de 2009 comenzó a ejercer como directora del Departamento de Programas de Innovación y Cooperación de esta federación, puesto que desempeñó hasta noviembre de 2011.

La coincidencia temporal resulta especialmente significativa: durante todo ese periodo, Francisco Toscano era presidente de la FAMP. El dirigente socialista había accedido a la presidencia en 2004 y permaneció al frente de la organización hasta 2012. Así, mientras Toscano presidía la FAMP, su entonces cuñada ocupaba un puesto directivo dentro de la misma organización.

La llegada de Illana a la FAMP, además, no fue el primer capítulo de su recorrido por organismos públicos sevillanos. Entre 2006 y 2009, antes de incorporarse a la federación municipalista, trabajó en la Diputación de Sevilla como coordinadora de la Red de Medios Visuales Locales.

También en este caso su trayectoria discurre por el entorno político de Francisco Toscano. El histórico alcalde de Dos Hermanas fue diputado provincial por esta localidad entre 1983 y 2003, además de permanecer durante décadas como uno de los principales referentes del socialismo sevillano.

De la Diputación a Prodetur

La carrera de Illana continuó posteriormente en Prodetur, sociedad dependiente de la Diputación de Sevilla dedicada, entre otras funciones, al desarrollo económico y turístico de la provincia. Según la información disponible sobre su trayectoria, está vinculada a esta empresa pública desde 2006.

El último capítulo de esta carrera se produjo en diciembre de 2025, cuando pasó a ser jefa de la Unidad de Receptivos de Prodetur. Un puesto de responsabilidad en el área turística que se suma a su vinculación sindical con UGT y su condición de miembro del Comité de Empresa de Prodetur.

El resultado es un recorrido profesional que atraviesa distintas estructuras vinculadas a la Administración durante casi dos décadas: primero la Diputación de Sevilla, después la FAMP y posteriormente Prodetur, además de su paso por otros organismos públicos. Y en uno de los momentos centrales de esa trayectoria aparece una coincidencia política y familiar especialmente llamativa: Illana ocupó un cargo directivo en la FAMP mientras su entonces cuñado, Francisco Toscano, ejercía como presidente.

El apellido Toscano llega hasta hoy

La conexión con los Toscano no se limita al histórico alcalde de Dos Hermanas. Francisco Toscano es también el padre del actual subdelegado del Gobierno en Sevilla. Sin embargo, los principales episodios de la carrera profesional de Illana se remontan a muchos años antes de que su sobrino político alcanzase ese cargo.

Cabe destacar que Francisco Toscano padre fue distinguido como Hijo Predilecto de Dos Hermanas en un acto celebrado en la localidad sevillana al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evidenciando la relevancia política que el histórico alcalde socialista mantiene dentro del PSOE. Un reconocimiento que sirve como broche a una trayectoria de décadas al frente de Dos Hermanas y que conecta directamente con la siguiente generación de la familia a nivel nacional.