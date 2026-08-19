Los economistas lo venían avisando y ya es inminente: «El euríbor en septiembre prepara una subida que los hipotecados no esperaban»

Los expertos en economía auguran una nueva subida del euríbor después de un año 2025 al alza debido a las decisiones con los tipos de interés que ha ido tomando el Banco Central Europeo a raíz del aumento del precio de la energía debido al conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva subida del euríbor en agosto, lo que se espera en septiembre y cómo afectará a los hipotecados a tipo variable que hay en España.

Antes de hablar del euríbor, hay que dejar claro que este índice refleja el precio al que se prestan dinero los bancos entre sí. Cuando el Banco Central Europeo eleva los tipos de interés con el objetivo de aplacar la inflación, el precio del dinero aumenta y las cuotas que tienen que pagar los ciudadanos en las hipotecas de tipo variable sube. Esto viene sucediendo en el último año, cuando el BCE se ha visto obligado a subir los tipos a raíz del conflicto en Oriente Medio y el aumento del coste de la energía.

«A pesar de los recientes acuerdos de paz entre Irán y EEUU, la incertidumbre económica continúa. El Banco Central Europeo elevó recientemente los tipos de interés hasta el 2,25% para contener el repunte de la inflación provocado por el encarecimiento de la energía», informó el pasado mes de julio la Organización de Consumidores y Usuarios en un artículo publicado en su página web en el que los expertos expresaron que «la moderación de la inflación en la eurozona y la estabilización de los mercados hacen pensar que no habrá nuevas subidas de los tipos de interés».

Subida del euríbor en septiembre

Pasada la primera quincena de agosto, el euríbor se sitúa en estos momentos en un 2,93%, que supera en algunos puntos el 2,85% que marcó el pasado mes de junio, que fue el punto más alto alcanzado desde septiembre del año 2024. Esto confirma una tendencia al alza y que en el próximo mes se podría llegar a la cota del 3%.

«Si comparamos con agosto del año pasado, cuando la media se situó en el 2,114%, la cifra actual supone un incremento de +0,811 puntos. Esta variación tendrá un impacto directo en la cuota mensual de tu hipoteca», confirman desde la página EuríborHoy, en la que se recogen todas las variaciones de este índice. Esta página también confirma que la subida desde el pasado febrero de 2026 ha sido de 0,704 puntos. «En el primer caso, las noticias no son buenas. La media mensual del indicador se sitúa en el 2,92%, muy por encima del 2,11% de agosto del año pasado», afirman los expertos de este portal.

El euríbor y la hipoteca

La llegada del euríbor casi al 3% tiene efectos negativos en las hipotecas de los ciudadanos que en su día firmaron a tipo variable, que es un préstamo donde la cuota mensual cambia con el tiempo en función de las oscilaciones del euríbor, que se suma al porcentaje fijo que cobra el banco.

La página Hipotecas y Euribor hace cuentas en el caso de una hipoteca de 160.000 a 15 años con un diferencia de euríbor del +0,75%. «Si firmas ahora con la media provisional de agosto 2026, la cuota inicial orientativa sería de 816,01 euros al mes», informan los expertos de esta página. «Si te toca revisión anual: frente a agosto 2025, la cuota subiría aproximadamente 68,54 euros al mes, unos 822,48 euros al año», cuentan sobre las novedades para los que tengan contratado este producto.