Nueva subida del euríbor y golpe a los hipotecados que tengan este índice como referencia -la mayoría de las hipotecas de España-. El euríbor ha cerrado el mes de abril en el 2,747%, 18,2 puntos básicos por encima del 2,565% del mes de marzo.

El euríbor sigue así en máximos desde septiembre de 2024, cuando cotizaba por encima del 2,93%. En comparación con un año antes, el dato de abril ha subido 60,4 puntos básicos, lo que supone el mayor encarecimiento de una cuota hipotecaria desde diciembre de 2023.

Una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de abril registrará un incremento en su cuota de 50,35 euros al mes. Esto equivale a 604,20 euros al año. Es el segundo mes consecutivo que encarece las hipotecas.

Este cálculo, realizado por EP, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

«Tras un largo periodo de relativa contención, el índice vuelve a tensionar las hipotecas variables en un contexto de gran incertidumbre internacional», ha afirmado la portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

«La subida del Euríbor no solo está afectando a las hipotecas variables, también está arrastrando a las hipotecas fijas. En este mes de abril varias entidades han revisado al alza sus ofertas hipotecarias sobre todo en las fijas», ha avanzado la experta.

El experto de HelpMyCash Miguel Riera ha explicado que la tasa interbancaria ha tenido una evolución desigual durante el mes. «El valor diario del Euríbor empezó este mes completamente desbocado y amenazaba con aumentar todavía más el precio de las mensualidades, pero se moderó en las semanas siguientes y parece haberse estabilizado», ha afirmado.

De cara al futuro, el analista de Ebury Diego Barnuevo ha avanzado que «se mantendrá por encima de los niveles previos al conflicto, de forma holgada, en los próximos meses».

En esta misma línea opina el consejero delegado de Trioteca, Ricard Garriga: «Lo más razonable es que el Euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales en los próximos meses, sin grandes subidas pero tampoco bajadas significativas, salvo que se produzcan cambios relevantes en el contexto internacional o en la política monetaria».