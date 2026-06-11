Así han quedado los partidos del Mundial 2026: resultados de hoy, jueves 11 de junio

El Mundial 2026 comenzó siendo toda una expectación en todo el mundo. En una edición donde 48 selecciones lucharán por la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México, la primera jornada fue toda una fiesta dedicada al fútbol con el partido inaugural México-Sudáfrica. Un partido que estuvo envuelto en un gran espectáculo en el Estadio Azteca y que terminó con la selección sudamericana llevándose la primera victoria del torneo.

Cómo ha quedado el México – Sudáfrica

México 2-0 Sudáfrica. México y Sudáfrica inauguraron el primer partido del Mundial 2026. Una fiesta en el Estadio Azteca que tardó nueve minutos en celebrar el primer gol gracias a William de Julián Quiñones. Un fallo de Williams, portero sudafricano, en un saque de puerta después de que Fidalgo le robara el balón a Sithole para que el delantero le batiera por debajo de las piernas al guardameta.

En la segunda parte, Sudáfrica se quedó con uno menos tras roja directa al propio Shitole tras hacer falta en la frontal a Brian Gutiérrez siendo último hombre. Una acción que hizo que los africanos se hundiesen en su área para evitar que la victoria mexicana se ampliase. Sin embargo, apareció Raúl Giménez para marcar un golazo de cabeza tras un centro colgado al segundo palo, aprovechando que el rival estaba jugando con diez.

Para colmo de Sudáfrica, acabó el partido con otra expulsión tras una agresión de Zwane y México tampoco iba a acabar el partido con todos sus hombres después de otra roja directa a César Montes tras cortar una acción prometedora rival en el descuento. Tres expulsiones y una victoria que permite a México posicionarse como líder provisional del Grupo A.