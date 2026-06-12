Corea del Sur remonta a República Checa y se apunta al sueño de los octavos

Corea del Sur comenzó el Mundial con una victoria de muchísimo mérito después de imponerse por 2-1 a República Checa en un encuentro que confirmó dos cosas. La primera, que los asiáticos tienen argumentos para pelear por estar en los octavos de final. La segunda, que los checos seguirán siendo uno de esos rivales incómodos capaces de complicarle la vida a cualquiera.

Corea del Sur y República Checa se marcharon al descanso con todo por decidir tras una primera mitad marcada por la igualdad, la intensidad física y la sensación de que cualquier detalle podía terminar decantando el encuentro. Ninguno de los dos equipos logró imponer completamente su plan de partido, aunque fueron los asiáticos quienes dejaron mejores sensaciones ofensivas durante los primeros 45 minutos.

El conjunto coreano asumió desde el inicio el peso del juego y monopolizó la posesión de balón. Los hombres dirigidos por Hong Myung-bo trataron de llevar la iniciativa, moviendo el balón de lado a lado en busca de espacios ante una República Checa que se sintió cómoda desde el primer momento defendiendo en bloque medio y esperando su oportunidad para salir al contragolpe.

La primera parte estuvo marcada por los duelos constantes, las disputas en cada balón dividido y también por numerosos errores no forzados que impidieron que el encuentro alcanzase un ritmo fluido. La tensión propia de un debut mundialista estuvo presente durante muchos momentos, provocando imprecisiones en ambos equipos.

A pesar de ello, Corea del Sur fue quien más cerca estuvo de abrir el marcador. Los asiáticos generaron las ocasiones más claras gracias a su mayor presencia en campo rival y a la movilidad de sus futbolistas de ataque. Sin embargo, les faltó acierto en los últimos metros para transformar ese ligero dominio en ventaja en el marcador.

República Checa, por su parte, volvió a demostrar que es una selección incómoda y tremendamente competitiva. Sin necesidad de acumular posesiones largas, los europeos consiguieron generar sensación de peligro cada vez que lograban acercarse al área rival. Especialmente inquietantes fueron sus acciones a balón parado, donde dejaron claro que pueden hacer mucho daño gracias a su poderío físico.

Con las espadas en todo lo alto y sin un dominador claro, el partido se marchó al descanso abierto y con la sensación de que un sólo acierto podía cambiar por completo el destino del encuentro.

Justicia en Guadalajara

Tras una primera mitad muy igualada, física y con pocas concesiones, el encuentro se rompió por completo después del descanso. Corea salió decidida a dar un paso adelante y comenzó a encerrar a República Checa cerca de su área. Kang-in Lee asumió el mando de las operaciones, Son empezó a encontrar espacios y el guardameta Kovar se convirtió en el gran protagonista de los europeos.

El portero checo sostuvo a los suyos durante muchos minutos con varias intervenciones de mérito. Primero evitó el gol de Kang-in Lee y posteriormente volvió a aparecer ante Jae-sung y Son cuando el tanto parecía inevitable.

Sin embargo, cuando mejor jugaban los asiáticos llegó el golpe de República Checa. Un larguísimo saque de banda encontró la cabeza de Ladislav Krejci, que aprovechó la superioridad física de los suyos para abrir el marcador en Guadalajara. Era el guion que más gustaba a los checos, cómodos defendiendo y castigando cualquier acción a balón parado.

Pero Corea del Sur no se vino abajo. Todo lo contrario. Apenas nueve minutos después apareció la calidad. Kang-in Lee puso un centro magnífico y Hwang In-beom firmó una auténtica obra de arte dentro del área. Recorte para dejar atrás a defensor y portero y definición con la portería vacía para devolver la igualdad al marcador.

El empate hizo justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped y dio alas a una selección coreana que siguió atacando hasta encontrar el premio definitivo. A diez minutos del final, Young-woo ganó línea de fondo y puso un balón perfecto para Hyeon-Gyu, que acababa de saltar al terreno de juego. Su remate encontró la respuesta de Kovar, pero no fue suficiente para evitar el segundo gol.

República Checa intentó reaccionar en el tramo final. Incluso llegó a marcar por medio de Soucek, aunque el tanto fue correctamente anulado por fuera de juego. Los europeos apretaron hasta el descuento, pero Corea resistió y acabó llevándose tres puntos que le permiten igualar a México en lo más alto del Grupo A. Los asiáticos empiezan el Mundial sonriendo. Y, visto lo visto en Guadalajara, tienen motivos para creer.