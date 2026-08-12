España vivió este martes 12 de agosto un acontecimiento astronómico irrepetible para la gran mayoría de sus habitantes: el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de cien años. Durante unos instantes, la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol y oscureció el cielo de forma brusca y espectacular, transformando el ambiente en una experiencia que quienes la vivieron en la franja de totalidad difícilmente olvidarán. Las imágenes captadas a lo largo de la jornada reflejan la magnitud de un fenómeno que paralizó al país entero.La Comunidad de Madrid fue uno de los escenarios más esperados del eclipse, con once municipios del norte y noreste de la región situados dentro de la franja donde la ocultación del Sol fue parcial o completa. Miles de personas se desplazaron desde primera hora hasta los puntos habilitados por las autoridades para contemplar el fenómeno en las mejores condiciones posibles. El resultado fue una jornada histórica que quedará grabada en la memoria colectiva de una generación que tuvo el privilegio de alzar la vista al cielo en el momento exacto en que la luz desapareció.