‘El Perro Andaluz’ de TVE arranca con ataques al novio de Ayuso y al «hijo de puta» de Trump

El Perro Andaluz, la nueva apuesta de TVE para las noches de los jueves, se ha estrenado este 11 de junio con su presentador Manu Sánchez atacando directamente a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y llamando «hijo de la gran puta» a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Además, en la misma frase, ha nombrado el caso Kitchen y también se ha metido con los votantes de Vox.

«Ahora que los de la Kitchen dan cursillos de cocina, y los novios amadores se declaran por email culpables de tanto amor, ahora que a los moderados se les caen las caretas y gritan a viva Vox, ahora que Donald Trump va de supremacista blanco y es naranja fosforito el hijo de la gran puta», ha dicho el presentador Manu Sánchez en el estreno de El Perro Andaluz.

El cómico de Dos Hermanas ha arrancado el programa con un monólogo en el que ha mencionado, con diferente cantidad de autocrítica, algunos de los grandes escándalos de actualidad que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. La «caja fuerte» de Zapatero, la UCO, que «enseña más casa que el Hola», o el caso Plus Ultra, han sido algunas de las menciones de Manu Sánchez en el inicio del programa.

Con Trump no se ha detenido en el insulto. «Precisamente ahora que Donald Trump se ha dado cuenta de lo de Netanyahu, y con su evidente retraso», ha dicho el presentador, en referencia a la postura de EEUU e Israel en el conflicto de Irán.

No se ha quedado ahí. «Ahora que en el Congreso se aplauden golpes de Estado si los estados son vaticanos, pero si hablan de inmigración, los mismo que lo aplaudieron ya no le ven la gracia de Dios», ha dicho sobre la visita del Papa León XIV a España. También ha hablado sobre la «pluralidad nacional» promovida por Vox.