Qué significa el proverbio japonés del día: «La vida es la misma tanto si la pasamos riendo como si la pasamos llorando»

El proverbio japonés del día propone tener una mirada serena sobre la existencia. «La vida es la misma tanto si la pasamos riendo como si la pasamos llorando», reza esta sentencia atribuida a la tradición popular de Japón. El proverbio propone cuidar la actitud con la que se afronta cada día.

El curso de la vida no cambia según el ánimo con que se atraviese, de modo que conviene elegir con qué disposición se recorre. Este proverbio no niega la tristeza, solo la coloca en perspectiva frente al paso del tiempo. Así, mientras muchas personas buscan fórmulas para el bienestar, esta frase popular plantea en pocas palabras una enseñanza sobre la impermanencia de las emociones.

¿Qué significa el proverbio japonés del día?

Este proverbio japonés plantea que las emociones son pasajeras y que no alteran el fondo de la existencia. La alegría y el llanto se suceden, pero la vida sigue su curso al margen de ambos. Desde esa lectura, la manera en que alguien vive depende más de su mirada que de los hechos en sí.

La claridad mental aparece cuando la persona no se deja arrastrar por los extremos del ánimo, en la línea de la vieja idea de que todo momento, bueno o malo, termina por pasar.

En el fondo late una idea sobre la impermanencia del estado del ánimo, puesto que nunca se está igual. Igual que la risa se apaga, el llanto también termina por pasar, de manera que ninguno de los dos estados define por completo una vida. Reconocer ese vaivén, según esta lectura, quita dramatismo a los malos momentos y relativiza también los buenos.

Según WebNewswire, que lo recoge entre una amplia lista de proverbios, la frase se asocia a la aceptación y al equilibrio emocional.

¿De qué tradición proviene este proverbio japonés?

Los proverbios japoneses forman parte de una sabiduría popular transmitida de generación en generación, hoy recogida en numerosas recopilaciones y colecciones de citas. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso reúne varias de estas sentencias, en las que la risa, la paciencia y la calma aparecen como valores recurrentes de la cultura de Japón.

En esa misma tradición de proverbios japoneses conviven otras fórmulas cercanas. Una de ellas afirma que «el tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses», mientras que otra sostiene que «la felicidad viene a la casa donde se ríen».

Una tercera versión advierte que «no se disparan flechas a una cara sonriente». Así, todas apuntan al valor de mantener el buen ánimo frente a la adversidad.

¿Qué aporta el proverbio japonés del día a la actitud positiva?

Aplicado a la vida cotidiana, este proverbio funciona como una invitación a la actitud positiva. Si la existencia transcurre igual con lágrimas o con sonrisas, la elección consciente de la risa se vuelve una forma de bienestar. La calma, según esta filosofía, pesa más que los picos momentáneos de euforia o abatimiento.

El mensaje también encaja con la idea de soltar lo que no depende de uno. Aceptar que la tristeza y la alegría son estados de paso ayuda a responder con serenidad ante los golpes, en lugar de reaccionar en caliente ante cada revés.

Llevado al día a día, el proverbio sugiere gestos concretos y sencillos. Sonreír ante una contrariedad menor, no alimentar el enfado por hechos que ya no tienen arreglo o tomar distancia antes de responder son maneras de aplicar esa vieja enseñanza sobre reír y llorar en la rutina diaria.