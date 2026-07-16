Ramón Gómez de la Serna, escritor y periodista, sobre la capital de España: «Madrid es tener un gabán que abriga mucho y con el que se puede ir tranquilo hasta a los entierros con relente»

La descripción de Madrid como un abrigo capaz de proteger hasta en los entierros de madrugada pertenece a Ramón Gómez de la Serna, uno de los escritores españoles que con más ingenio retrató la capital de España. La imagen forma parte de una serie de greguerías que el autor dedicó a la ciudad.

El escritor agrupó varias de estas frases breves bajo la anáfora «Madrid es», con la que dibujó el carácter de la ciudad a partir de escenas cotidianas. El gabán, el frío de la noche y hasta los entierros funcionan como un retrato afectivo de las costumbres madrileñas más que como una postal turística.

¿Qué significa la greguería de Ramón Gómez de la Serna sobre Madrid?

«Madrid es tener un gabán que abriga mucho y con el que se puede ir tranquilo hasta a los entierros con relente. Madrid es no admitir lo gótico. Madrid es la improvisación y la tenacidad. Madrid es quedarse alegre sin dinero y no saber cómo se pudo comprar lo que se tiene en casa», escribió Ramón Gómez de la Serna.

La reflexión encadena varias definiciones de la ciudad y amplía la comparación inicial. En ella, Madrid aparece como un lugar de improvisación, capaz de mantener alegre a quien no tiene dinero y de sorprender a sus propios habitantes.

Con esa acumulación de imágenes, el escritor definió el temple de la ciudad. El gabán resume la idea de un refugio, de una capital que arropa a sus habitantes frente al frío y la adversidad. El relente, la humedad fría de la madrugada, refuerza esa sensación de amparo incluso en un contexto tan sombrío como un entierro.

El humor convive con la ternura en esa mirada, puesto que en lugar de describir monumentos o grandes acontecimientos, Ramón Gómez de la Serna se detiene en la experiencia diaria de vivir en Madrid, con su clima ingrato y su capacidad para hacer llevadera la falta de recursos.

¿Qué es una greguería, el género que creó Ramón Gómez de la Serna?

La greguería es un género breve que popularizó Ramón Gómez de la Serna. El propio autor la resumió con la sencilla fórmula de «humorismo más metáfora», para nombrar esas frases que observan lo cotidiano desde un ángulo inesperado. Empezó a cultivarlas hacia 1910 y reunió cientos de ellas en libros como Flor de greguerías, publicado en 1935.

Según el Instituto Cervantes, las greguerías destacan por el hallazgo de analogías fantásticas y por incorporar la vida diaria como material creativo. Muchas se publicaron ilustradas en la revista Blanco y Negro entre 1930 y 1935 y hoy se conservan en el Museo ABC de Madrid.

¿Quién fue Ramón Gómez de la Serna?

Ramón Gómez de la Serna nació en Madrid en 1888 y murió en Buenos Aires en 1963. Escritor, periodista y figura central de la vanguardia española, perteneció a la generación de 1914 y firmó una obra extensísima que abarca la novela, el ensayo, la biografía y el teatro, con más de noventa títulos publicados.

Antes de su exilio voluntario en Argentina, Gómez de la Serna animó la vida cultural madrileña desde la tertulia del Café Pombo, que reunió a artistas e intelectuales entre 1915 y el estallido de la Guerra Civil. Su vínculo con la capital española marcó buena parte de su literatura.