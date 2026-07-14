Jorge Luis Borges, escritor y poeta argentino: «Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído»

La idea de que el lector importa tanto como el autor recorre buena parte de la obra de Jorge Luis Borges. Quedó fijada en el poema Un lector, incluido en el libro Elogio de la sombra (1969), donde el escritor argentino resumió su relación con los libros en una línea célebre.

«Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído», escribió Borges en ese poema. De esa misma convicción deriva la frase que hoy circula atribuida al autor: «Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído», una reflexión sobre la lectura como parte central de la identidad.

Borges volvió sobre esta idea durante décadas, en poemas, conferencias y entrevistas. La lectura no era para él un paso previo a la escritura, sino la experiencia que lo definía.

¿Qué quiso decir Borges con que uno es lo que ha leído?

La reflexión pone el foco en el lector antes que en el autor. Para Borges, la persona se forma con los textos que atraviesa a lo largo de su vida, y no solo con lo que produce. La lectura aparece como el material con el que se construye el pensamiento propio.

El propio Borges lo expresó también con la variante: «Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe». En todas sus formulaciones, el eje es el mismo, ya que el valor de una vida intelectual se mide por lo leído más que por lo publicado.

¿Quién fue Jorge Luis Borges?

Jorge Luis Borges fue un escritor y poeta argentino nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y fallecido en Ginebra (Suiza) el 14 de junio de 1986. Está considerado uno de los autores más influyentes de la literatura en español del siglo XX.

Según la biografía del Instituto Cervantes, Borges estudió en Ginebra e Inglaterra y vivió en España entre 1919 y 1921. Su estilo literario giró alrededor de conceptos como el tiempo, el espacio, el destino y la realidad.

Entre sus libros figuran Fervor de Buenos Aires (1923), Historia universal de la infamia (1935), Elogio de la sombra y El libro de arena. Recibió el Premio Formentor en 1961, compartido con Samuel Beckett, y el Premio Miguel de Cervantes en 1979, el máximo galardón de las letras en español.

La biblioteca como centro de la vida de Borges

La frase sobre la lectura no fue un gesto aislado, sino el reflejo de una vida ligada a los libros. Borges trabajó como bibliotecario en Buenos Aires entre 1937 y 1945 y dirigió la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974, cuando ya había perdido gran parte de la visión.

Esa relación con los libros marcó su forma de imaginar incluso el más allá. En uno de sus versos más recordados, Borges escribió que se figuraba «el Paraíso bajo la especie de una biblioteca», una imagen que unió lectura y sentido de la existencia.

Además de su trabajo en bibliotecas, Borges fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidió la Sociedad Argentina de Escritores e integró la Academia Argentina de las Letras.