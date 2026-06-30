Ben Bernanke, premio Nobel de Economía: «Si no estás contento contigo mismo, ni siquiera los mejores logros te darán satisfacción»

Ben Bernanke, economista y político estadounidense, pronunció esta frase en la Universidad de Princeton el 2 de junio de 2013, cuando todavía estaba al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La reflexión pertenece a un discurso de graduación en el que el economista presentó sus «diez sugerencias» a los recién graduados, una conferencia que circuló ampliamente en internet por su tono realista y cercano, pero cargado con momentos de humor.

El texto completo del discurso está publicado en el sitio oficial de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos.

¿Quién es Ben Bernanke, el economista que ganó el Premio Nobel de Economía en 2022?

Ben Shalom Bernanke nació el 13 de diciembre de 1953 en Augusta, Georgia. Se licenció en la Universidad de Harvard en 1975 con las máximas calificaciones y obtuvo el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1979. Entre 1985 y 2002 fue profesor de economía en la Universidad de Princeton, donde llegó a dirigir el departamento entre 1995 y 2002.

En 2002 se incorporó a la Junta de la Reserva Federal, nombrado por el presidente George W. Bush. Presidió la Reserva Federal de 2006 a 2014, un período que incluye la gestión de la crisis financiera global de 2008.

Según su autobiografía escrita para la web del Premio Nobel, la Academia Sueca le reconoció en 2022 (junto con Douglas Diamond y Philip Dybvig) por su investigación sobre los bancos y las crisis financieras. Desde 2014 es investigador sénior en la Institución Brookings.

¿Cuándo dijo Bernanke la frase que habla sobre la satisfacción?

El discurso tuvo lugar en la ceremonia de bachillerato del ciclo de graduaciones de Princeton. Bernanke lo tituló «The Ten Suggestions» (Las diez sugerencias), en alusión irónica a los Diez Mandamientos, y estructuró su intervención en diez reflexiones sobre la vida y el éxito.

«Estoy seguro de que, desde este atril, numerosos líderes espirituales distinguidos han reflexionado sobre las lecciones de los Diez Mandamientos. No tengo ese tipo de confianza y, de todos modos, codiciar el buey o el burro de tu vecino ya no es el problema que solía ser, así que pensé en usar mis pocos minutos de hoy para hacer Diez sugerencias, o tal vez solo Diez observaciones, sobre el mundo y sus vidas después de Princeton», dijo Bernanke en su discurso ante los alumnos.

La frase del Nobel de Economía citada en su original en inglés dice «If you are not happy with yourself, even the loftiest achievements won’t bring you much satisfaction», lo que en español quiere decir «Si no estás contento contigo mismo, ni siquiera los mejores logros te darán satisfacción».

Bernanke la enmarcó en una reflexión sobre el «proyecto de vida», en el que plantea la idea de que cada persona tiene como tarea fundamental el desarrollo propio como ser humano, y que ese trabajo interno no puede ser sustituido por reconocimientos externos.

¿Qué quiso decir Bernanke sobre los logros y la satisfacción personal?

El discurso del Premio Nobel de Economía desarrolló una postura clara sobre que los logros profesionales y económicos son medios y no fines. En el mismo texto, Bernanke señaló que una decisión de carrera basada solo en el dinero es «una receta para la infelicidad».

En sus palabras también describió a quienes más merecen admiración como «aquellos que sacan mejor partido de sus ventajas o afrontan con más valentía sus adversidades».