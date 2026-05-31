John Nash, matemático y premio Nobel de Economía: «Lo que distingue lo real de lo irreal está en el corazón»

La trayectoria de John Nash compone uno de los capítulos más complejos de la ciencia contemporánea. Este genio matemático, cuyo trabajo transformó las decisiones estratégicas de los mercados, transitó por una frontera difusa entre la lucidez y la enfermedad. Ganó el premio Nobel de Economía en 1994 y, todavía, despierta interés por sus descubrimientos teóricos y por los mitos que rodean su biografía.

Sin embargo, la cultura popular repite relatos inexactos sobre su proceso de recuperación y se asumieron licencias poéticas que alteran sus vivencias. El cine expandió afirmaciones sobre cómo este especialista distinguía sus delirios de la realidad.

Sin embargo, en la autobiografía oficial publicada por la Fundación Nobel, el propio científico documenta que su retorno a la racionalidad respondió a una evolución intelectual y no a factores emocionales.

John Nash y la frontera entre lo real y lo irreal

La frase que vincula la percepción de la realidad con el corazón pertenece en exclusiva a la ficción de Hollywood. Dicha frase célebre no figura en ningún documento oficial ni en las memorias del matemático, sino que nació para el guion de la película Una mente maravillosa.

La frase fue probablemente concebida por el escritor Akiva Goldsman para el personaje de Russell Crowe en el filme de 2001.

La esquizofrenia paranoide afectó al ganador del premio Nobel desde principios de 1959, época en la que renunció a su plaza en el MIT. Tras sufrir reclusiones forzosas en centros médicos de Nueva Jersey y periodos de delirios recurrentes, el matemático no salió de su crisis mediante epifanías emocionales.

Según su testimonio en los registros de la Fundación Nobel, su regreso a la racionalidad ocurrió de forma paulatina gracias al rechazo intelectual de sus propias líneas de pensamiento distorsionadas, especialmente al abandonar las obsesiones de carácter político.

La mente de un genio matemático

La aportación fundamental que le valió el máximo galardón económico se gestó durante sus años de formación universitaria. Tras un paso por la ingeniería química y la química pura en el Carnegie Institute of Technology, la facultad de matemáticas le animó a cambiar de especialidad. Durante su estancia formativa, cursó una asignatura electiva de Economía Internacional, un estímulo que originó las ideas para redactar su artículo sobre problemas de negociación.

Su posterior llegada a la Universidad de Princeton consolidó este interés, permitiéndole definir el concepto de juegos no cooperativos. El jurado de la Fundación Nobel reconoció este análisis pionero sobre el equilibrio en las interacciones estratégicas, una herramienta indispensable para entender la economía actual.

El trayecto científico más allá de la economía

La integración de sus logros científicos no se limitó a las teorías de mercado. En el campo de la geometría diferencial, el experto resolvió un enigma clásico considerado irresoluble por sus contemporáneos, que fue la demostración de que las variedades de Riemann abstractas pueden integrarse de forma isométrica en espacios planos o euclidianos.

El hallazgo del teorema de incrustación ofreció respuestas a interrogantes geométricos que surgen directamente de la teoría de la relatividad general.

A lo largo de su carrera, Nash combinó estos logros con investigaciones avanzadas en ecuaciones diferenciales parciales, y trabajó en paralelo a científicos como Ennio de Giorgi.

Su fallecimiento en mayo de 2015 interrumpió una vida de esfuerzo continuo, dejando tras de sí el doble reconocimiento histórico, al convertirse en la única persona que ha obtenido tanto el Nobel en Ciencias Económicas como el Premio Abel de matemáticas.