El Gran Premio de Italia tiene sabor español. Después de que Brian Uriarte conquistase Mugello en Moto3, ahí estaba Manu González para coronarse en Moto2 con una carrera incontestable para ser más líder del Mundial y demostrar un talento innato que le dio el segundo triunfo consecutivo tras hacerlo en Montmeló.

‘Manugas’ González dominó la prueba de principio a fin para sumar su tercera victoria del año y segunda consecutiva, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del español Daniel Holgado (Kalex), quien logró frenar ‘in extremis’ al australiano Senna Agius (Kalex). No falló Manuel González (Kalex) en la salida, en la que tomó unos metros de ventaja respecto a sus perseguidores, entre los que el checo Filip Salac (Kalex) y el español Daniel Holgado (Kalex) eran los que intentaban mantenerse tras el rebufo del líder del mundial.

En la curva seis, la carrera perdió a tres pilotos, el japonés Taiyo Furusato (Kalex) y los españoles Xavi Zurutuza (Forward) y Arón Canet (Boscoscuro), sin daños físicos para ninguno de ellos y con el segundo pidiendo rápidamente excusas a su rival y por tanto atribuyéndose la culpa en el percance. Poco después de comenzar la segunda vuelta, en las curvas 2 y 3, un incidente entre Alonso López (Kalex) y Alex Escrig (Forward) acabó con este por los suelos.

Manu González marcó el ritmo

El ritmo mostrado por el líder González en los entrenamientos se trasladó también a la carrera, en la que, con la pista ‘limpia’ por delante, le permitió mantener el mismo para intentar romper cuanto antes el grupo de cabeza. En apenas cuatro vueltas, ‘Manugas’ González había conseguido su objetivo, con un cuarteto por delante formado por él, Iván Ortolá (Kalex), Filip Salac (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex), y ya a dos segundos, un grupo encabezado por Alonso López, que fue penalizado con una vuelta larga de sanción por su incidente con Alex Escrig.

Poco a poco, Manu González fue dejando atrás a sus rivales y sólo Iván Ortolá ‘aguantó’ tras su rebufo, con Salac y Holgado ya más atrás. En el séptimo giro, tercero y último que tenía para cumplir con la sanción, Alonso López, que era quinto, regresó a la carrera en el octavo lugar, juntos por detrás de uno de los ‘ídolos’ locales, Celestino Vietti (Boscoscuro), que venía remontando desde la decimosexta plaza.

Ortolá aguantó el ritmo que imponía González en cabeza, mientras por detrás el dúo perseguidor formado por Salac y Holgado, que superó al checo al principio de la duodécima vuelta, estaba ya a más de tres segundos y el australiano Senna Agius (Kalex), tiraba en el grupo de Celestino Vietti, Izan Guevara (Boscoscuro) y Alonso López. En ese duodécimo giro, Manu González había logrado una diferencia de segundo y medio respecto a Ortolá, que ya no podía seguir el ritmo del madrileño y, por momentos, parecía tener algún tipo de problema técnico.

Manu González se fue en solitario en pos de su tercera victoria de la temporada, mientras Iván Ortolá intentó aguantar como pudo la presión de Daniel Holgado, que se fue acercando para pegarse al rebufo de su moto a dos vueltas del final. Y no tardó mucho en superar Holgado a Ortolá, a menos de dos vueltas para el final, cuando los problemas técnicos le hicieron arrojar la toalla y era también superado por sus perseguidores antes de verse obligado al abandono.

Unos rivales que, con un ritmo muy superior, quizás por unos neumáticos mucho más frescos, consiguieron alcanzar a Daniel Holgado, al que primero superó Celestino Vietti y poco después Senna Agius, aunque el pupilo de Jorge Martínez ‘Aspar’ recuperó la tercera posición sobre la misma línea de meta y por apenas 17 milésimas de segundo. Tras ellos, Filip Salaca acabó en la quinta posición, por delante de Alonso López, Izan Guevara, Barry Baltus, Collin Veijer y Deniz Öncü, que completaron las diez primeras posiciones de carrera.