Manu González le gana la batalla a Vietti en Montmeló y es más líder de Moto2

Manu González se ha llevado la victoria en el GP de Cataluña de MotoGP en la categoría de Moto2. El piloto español se impuso a Celestino Vietti en el tramo final de la carrera para conseguir su segundo triunfo del año tras el de Tailandia. Esta victoria permite al del Liqui Moly Dynavolt Intact GP aumentar su ventaja en la clasificación del Mundial. Ha firmado una de las mejores carreras de su vida, resistió ante los empujones de Vietti y acabó ganando en casa delante de la afición española.

Manu González y Vietti firmaron una muy buena salida. El español superó al italiano, pero el pupilo de Valentino Rossi le devolvió el adelantamiento y recuperó el liderato. A partir de ahí, el del Speed Up Racing tiró con todo para escaparse en solitario. Manugasss se quedó algo atrás, gestionando neumáticos y controlando en todo momento la distancia con el piloto de cabeza.

En el grupo perseguidor estuvieron toda la carrera Manu e Iván Ortolá. Vietti mantenía la ventaja en poco más de medio segundo. Pero no pudo romper la carrera y, con el paso de las vueltas, se fueron incorporando más pilotos a ese grupo perseguidor. Primero fue Dani Holgado el que apareció por ahí y luego vino el segundo del Mundial, Izan Guevara. El de Palma de Mallorca pasó al de Aspar y se fue a por Ortolá, al que pasó en la frenada de la 10 a tres vueltas del final para meterse en posición de podio.

El líder del Mundial, Manu González, tiró con todo y dio caza y pasó a Vietti en la frenada de la uno. A tres vueltas del final, el español cogía la cabeza de la carrera después de pelearlo mucho para llegar al italiano. Consiguió alcanzarle al final y ponerse primero. Una vez cogió esa posición, ya no la soltó. Cele se aferró como pudo, pero iba muy al límite en la moto y Manugasss le metió unos metros que le permitieron ganar de forma holgada en la última vuelta.