Agius le gana la batalla a Manu González en Jerez y aprieta el Mundial de Moto2

Senna Agius se ha impuesto en la carrera del GP de España de MotoGP en la categoría de Moto2. Segundo fue su compañero de equipo, y líder del Mundial de la categoría de plata, Manu González, que le ganó la partida a un Collin Veijer, que fue de más a menos y terminó tercero. El australiano del Liqui Moly consigue su segunda victoria consecutiva tras la de Austin y la primera de su vida aquí en Jerez, que le coloca segundo en el Mundial.

Manu González salió muy bien desde la tercera posición y se puso primero en la recta. Pero, el poleman, Veijer recuperó la primera plaza en la frenada de la curva y el español bajó a la segunda posición, con Senna Agius tercero. Alonso López y Dani Holgado completaban ese top 5 en el inicio de la prueba de la categoría de plata. La cruz la firmó el otro piloto de Aspar, David Alonso, que no salió nada bien y perdió cuatro posiciones de inicio.

Por delante, Veijer seguía liderando el grupo de cabeza con Manugasss y Senna Agius. El australiano pasó a su compañero de equipo en el Liqui Moly y se puso segundo. La pelea por la victoria era cosa de tres: un holandés, un español y un australiano. En la quinta vuelta de carrera, estos tres ya le metían 2 segundos al grupo perseguidor. Poco después se iba al suelo Arón Canet, cuando rodaba en decimotercera posición.

Poco a poco, Agius se iba a acercando a Veijer, hasta que pudo meterle la moto y adelantarle. Manu González aprovechó el adelantamiento de su compañero para superar también a la KTM. Los dos pilotos del Liqui Moly iban directos hacia la victoria, aunque Veijer no se despegaba. Manugasss también se pegaba bastante a su compañero de equipo, pero en ningún momento tuvo opción de adelantarle.

Agius aguantó muy bien en cabeza y mantuvo siempre una ventaja mínima con el madrileño, pero suficiente para que no pudiera adelantarle. Por detrás venía con mucha fuerza remontando David Alonso. Una mala salida condicionó al campeón de Moto3 2024, que le dio la vuelta a la situación y casi da caza a Veijer después de un toque con Dani Holgado, su compañero de equipo, y después con Escrig. Al final, el hispanocolombiano de Aspar terminó cuarto a nueve décimas de Collin. Con esta victoria, Agius se coloca segundo del Mundial de Moto2 a 9,5 puntos de Manu González.